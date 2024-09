El alcalde de Chiclana visita la ludoteca ‘Mi Gran Aventura’ en la calle Jesús Nazareno

El alcalde de Chiclana, José María Román; y el delegado municipal de Infancia, Francis Salado, han visitado la ludoteca ‘Mi Gran Aventura’, que ha abierto sus puertas recientemente en la calle Jesús Nazareno 21-B. Un nuevo espacio para el disfrute de niños de entre tres y doce años, que regenta Paula León Gallardo.

Hay que resaltar que en esta nueva ludoteca cuentan con diferentes tipos de talleres y una gran variedad de tarifas, desde precios por horas hasta meses completos. Así el objetivo es que el centro de Chiclana pueda contar con nuevos espacios para que los más pequeños puedan disfrutar del tiempo libre, celebrar sus cumpleaños o participar en los talleres, así como en la escuela de verano. Asimismo, los padres y madres pueden dejar a sus hijos para poder acudir a una cita médica, a una reunión o realizar sus compras.

“Mi Gran Aventura lleva un mes funcionando en la calle Jesús Nazareno y está dirigido por Paula, una joven con mucha experiencia y que ha comprendido que hay padres y madres que tienen que hacer recados o mantener una reunión en la que no pueden ir acompañados por sus hijos, por lo que ha creado esta ludoteca para entretenimiento de los niños y tranquilidad de sus padres”, ha comentado el alcalde, quien ha recalcado que “se trata de un centro profesional para el cuidado de los pequeños”. “Agradecer a Paula que haya tenido esta magnífica idea, ya que ha creado este amplio espacio para el disfrute de los menores”, ha expresado.

Por su parte, Paula León ha indicado que “todo comenzó cuando, como madre, veía que no tenía un sitio donde dejar a mi niña cuando iba al médico o a comprar en el centro”. “Poco a poco comencé a trabajar en proyecto y me surgió la oportunidad este año y me he lanzado a la aventura, que esperemos vaya bien”, ha manifestado.

Las personas interesadas en obtener mayor información pueden dirigirse directamente a las instalaciones de la calle Jesús Nazareno o bien pueden llamar al número de teléfono 694290246.