El alcalde de Chiclana solicita “auxilio y colaboración" a la Junta ante la situación del puerto de Sancti Petri

El alcalde de Chiclana, José María Román, compareció este miércoles ante los medios de comunicación, junto a la teniente de alcalde, Isabel Butrón, y el gerente de Albarco y capitán de la Marina Mercante, Javier Ramírez, para denunciar la situación en la que se encuentra la entrada al puerto de Sancti Petri.

En este sentido, el regidor chiclanero explicó que las embarcaciones de gran tamaño, como el catamarán ‘Pura Vida’, de Javier Ramírez, tienen problemas “para salir y entrar del puerto deportivo, porque toda la bocana de la canal de acceso está cegada por la arena. Esto hace que, en el caso del catamarán, tenga que irse varios días del mes a Cádiz, puesto que no puede operar aquí”.

Sobre este asunto, José María Román recordó que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), organismo dependiente de la Junta de Andalucía, tiene previsión de dragar la zona, pero lleva dos años sin hacerlo, al igual que ocurre en el espacio dedicado a los amarres del Náutico Sancti Petri y de la propia APPA.

Por este motivo, solicitó a la Junta de Andalucía “auxilio, colaboración y que se atiendan nuestras peticiones, porque el destino que estamos construyendo se hace con aportaciones de lugares como Sancti Petri y actividades como las de ‘Pura Vida’, la náutica, el Concert o los clubes de la zona”.

Por su parte, Javier Ramírez señaló que, a pesar de que el problema persiste desde hace tiempo, “el año pasado fue el primero que tuve problemas para salir de la bocana. Tenemos un barco de 150 plazas y no podemos arriesgarnos a que este toque fondo y haya una tragedia”.

También recordó que en 2023 enviaron un escrito a Capitanía Marítima exponiendo este asunto, con objeto de que dragara el puerto, “pero a día de hoy seguimos en la misma situación, pero peor porque la arena se sigue acumulando”.

Como consecuencia de todo ello, Javier Ramírez desveló que “nos hemos visto obligados a no poder operar en nuestro puerto base que es Sancti Petri. Hay veinte días entre julio y agosto en los que no podemos acceder a este por las mareas y nos tenemos que trasladar a Cádiz, donde sí podemos hacerlo. Este es sólo uno de los inconvenientes que nos encontramos. Estamos en un entorno de primera división y en un puerto de tercera regional. Sancti Petri debería presumir de un gran puerto deportivo, pero no es el caso, debido a todas las carencias que tiene”.

El empresario finalizó diciendo que “sólo pedimos poder trabajar con garantías, que es lo que el puerto de Sancti Petri no nos ofrece, porque el calado es mínimo”.