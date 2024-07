El alcalde de Chiclana presenta el nuevo libro de Blanca Cabañas, ‘El hambre del pelicano’

El alcalde de la ciudad, José María Román, presentó este jueves el nuevo libro de la escritora chiclanera Blanca Cabañas, que lleva por título ‘El hambre del pelícano’, en un acto en el que también estuvieron presentes la propia autora y los delegados municipales Roberto Palmero, Isabel Butrón, José Alberto Cruz y Susana Rivas.

José María Román afirmó que este trabajo “es un quiebro importante en la creatividad de la ciudad, porque se trata de una mujer joven, que ha creado una novela con intriga y ambientada en Chiclana”. Además, destacó que es una obra perfecta para el verano, “porque discurre en puntos simpáticos de La Barrosa. Es una novela muy bien hecha, con una trama y unos personajes elaborados, aspectos estos que hacen presagiar su triunfo”.

Por su parte, Blanca Cabañas mostró su satisfacción por esta presentación, a la vez que agradeció “la buena acogida de los lectores. Esto es fruto del trabajo incansable que hay detrás y creo que es la constancia lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Veremos a ver dónde me lleva esta novela, porque mi ilusión es escribir. Aunque no publicara, seguiría escribiendo”.

Blanca Cabañas

Nacida en 1991, es maestra de educación especial y pedagoga, formación que completó con un Máster en Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana. Sueña con ser escritora desde que tiene memoria. En 2018, su obra ‘Katchi’ fue premiada como Mejor Relato Corto en el III Certamen Literario Dos Hermanas Divertida. En 2019, consiguió el accésit a Mejor Novela Corta en el XXIX Certamen Calamonte Joven, con ‘Un buen vecino’. En 2020 su relato ‘Vivir’ se convierte en ganador del VIII Concurso Relato Breve Projecte LOC, de Cornellà de Llobregat. En 2021, su relato ‘La línea’ se hace con el primer premio en prosa en el Certamen Literario Ciudad de Chiclana. ‘Perro que no ladra’ fue su primera novela con Suma.