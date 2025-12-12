El alcalde de Chiclana, actor en un cortometraje navideño

Un cortometraje navideño, dirigido por Fernando Santes, está en boca de toda Chiclana, no solo por el mensaje tan emotivo que transmite y su excelente realización, sino también porque en él colaboran como actores el alcalde, José María Román, el delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, y el responsable de Fiestas, Fede Díaz. Y no lo hacen nada mal.

Los dos primeros encarnan a dos profesionales municipales de la limpieza en la Plaza Mayor y en una conversación se quejan de lo poco que trabajan los políticos, mientras que Fede Díaz interpreta el papel de dependiente de una zapatería, en un claro homenaje a la profesión de su padre, un conocido comerciante del centro de Chiclana.

Nada han declarado los tres sobre esta nueva faceta, pero después de las tensas sesiones plenarias, las negociaciones con otras administraciones o la elaboración de unos presupuestos, seguro que esta nueva tarea les habrá parecido infinitamente más divertida.