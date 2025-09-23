Abierto en Chiclana el plazo de presentación de solicitudes para ser Rey Mago Popular
Estas instancias se podrán presentar hasta el próximo 21 de octubre en la urna instalada en el Ayuntamiento
Los interesados podrán descargarlas de la web municipal, solicitarlas por email o recogerlas en el Consistorio
El plazo para la presentación de solicitudes a Rey Mago Popular de la Cabalgata de Reyes 2026 se ha abierto en la jornada de hoy y está previsto que se cierre el próximo 21 de octubre a las 13.30 horas. Durante este tiempo, se admitirán las inscripciones de quienes quieran ser candidato a Rey Mago, aceptándose sólo una solicitud por persona.
De esta forma, las instancias correspondientes podrán descargarlas en la página web municipal (en el apartado de Fiestas), así como solicitarlas a través del correo electrónico fiestas@chiclana.es. Asimismo, podrán recogerlas en la Delegación de Fiestas, situada en la tercera planta del Ayuntamiento, de 9.00 a 13.00 horas. Todas las solicitudes deberán ser depositadas en una urna situada en el interior de la Casas Consistorial (junto a la puerta de acceso).
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, será la Asociación de Reyes Magos de la ciudad la encargada de realizar la elección entre todas las personas que se han presentado. Y una vez elegida la Corte Real, se dará a conocer quiénes encarnarán a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, el Cartero Real y la Estrella de Oriente.
