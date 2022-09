Wifi gratis en las principales plazas de Chiclana

Con el objetivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y facilitar el acceso a internet de calidad de forma completamente gratuita, el Ayuntamiento de Chiclana ampliará el servicio de wifi en plazas y espacios públicos del municipio. Así lo anunció el alcalde de Chiclana, José María Román, quien compareció en rueda de prensa junto a la portavoz del Gobierno y delegada de Régimen Interior, Cándida Verdier, y al jefe del Servicio de Organización y Calidad del Ayuntamiento, José Antonio Domínguez.

Así, actualmente se ofrece este servicio en equipamientos municipales como el Ayuntamiento, Brake, Biblioteca García Gutiérrez, Casa de Cultura, Museo de Chiclana y centro de interpretación del Vino y la Sal. “Y ahora, con la ampliación de este servicio gratuito, la ciudadanía podrá disfrutar de este servicio en la plaza de Las Bodegas, Plaza Jesús Nazareno, Plaza Mayor, Plaza de Andalucía y Gran Plaza, Alameda del Río, Plaza de España, intercambiador de transporte y plaza de La Batalla de Chiclana en la primera pista de La Barrosa”, indicó José María Román.

De esta forma, de cara a una mejor gestión y control de la implantación del servicio y con la finalidad de tener centralizada las incidencias que pudieran producirse en el despliegue técnico, este proyecto se llevará a cabo de forma global por una sola empresa, que será la encargada de su puesta en marcha y mantenimiento. “Tras lograr una subvención para la iniciativa europea WiFi4EU, cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía acceso público, libre y gratuito a internet mediante un servicio de wifi de alta calidad, en el año 2020 pusimos en marcha un despliegue de infraestructura inalámbrica para cubrir estas necesidades en edificios públicos dedicados a la educación, exposiciones y museos”, recordó el alcalde, quien añadió que “ahora damos un paso más extenderemos esa red wifi de alta calidad y gratuita a espacios públicos al aire libre, entre ellos, las principales plazas públicas y de mayor concurrencia del municipio, tanto del casco urbano como de la playa”. “De esta forma, en tres o cuatro meses daremos un salto cualitativo en cuanto al servicio que vamos a ofrecer a la ciudadanía, contribuyendo así mismo a que la ciudadanía pueda reunirse en este tipo de espacios públicos”, recalcó.

“Así, seguimos trabajando para facilitar el acceso a internet a toda la ciudadanía de una forma cómoda y segura, tratando así de luchar contra la brecha digital que aún existe en esta sociedad, tal y como hay hicimos durante el periodo de clausura de los centros educativos en la pandemia, cuando facilitamos a las familias con menos recursos internet gratuito para que sus hijos pudieran continuar las clases online”, incidió el regidor chiclanero, quien añadió que, “una vez ejecutado este proyecto, continuaremos trabajando para ampliar este servicio a otras zonas de Chiclana”, adelantó el alcalde, quien añadió que, “por otro lado, a través de la EDUSI estamos trabajando para mejorar la administración electrónica”.

Por su parte, José Antonio Domínguez destacó que “esta iniciativa de la Unión Europea tiene como fin darle a los ciudadanos mayor capacidad para poder utilizar las nuevas tecnologías”. “Estamos hablando de un wifi de muy alta calidad con un mínimo de 30 megas por segundo”, comentó el jefe del Servicio de Organización y Calidad, quien ha añadido que “ampliaremos así el servicio ya existente en edificios municipales. No obstante, seguimos trabajando para, en una siguiente fase, llegar a otras plazas que no cuentan con edificios municipales o a distintas zonas de los edificios municipales donde no llega el servicio, porque queremos facilitar a la ciudadanía la realización de trámites administrativos”.

“Además, se trata de un servicio que cumplirá con el Esquema Nacional de Seguridad, por lo que el operador que nos ofrezca el servicio contará con un cortafuegos que bloquee las comunicaciones indebidas o los intentos de phishing y malware, además del acceso a páginas que no correspondan”, aclaró José Antonio Domínguez.

Finalmente, indicar que, una vez adjudicado este servicio, que cuenta con un presupuesto base de licitación de casi 50.000 euros en los próximos tres años, e instalado el despliegue técnico necesario para su puesta en funcionamiento, los usuarios podrán acceder a la red wifi en estos espacios públicos mencionados anteriores simplemente accediendo a la red wifi y aceptando las condiciones de uso.