Vox polemiza con los asesores del Ayuntamiento de Chiclana

La contratación de un asesor del PP fue ayer objeto de polémica en el pleno ordinario de agosto, en el que Vox evidenció su falta de experiencia en estas sesiones. La formación exprimió los detalles de los nombramientos del personal de confianza para cargar contra su aliado natural y buscar la confrontación con el Gobierno municipal y el principal partido de la oposición.

El líder de Vox, Manuel Vela, denunció la contratación del actual secretario general del PP de Chiclana como personal eventual del Ayuntamiento a través de Alcaldía. “Nos hace sospechar de oscuros intereses”, manifestó el portavoz del grupo municipal, quien llegó a acusar a los populares de “venderse” a José María Román “por un puesto de trabajo”. Vox mostró su descontento por no haber sido informados y quiso denunciar “una forma de proceder que sólo buscaba ocultar una extraña contratación”.

Sin embargo, esta fórmula de contratación se viene llevando a cabo desde hace varios mandatos, a excepción del último. Según explican fuentes populares, el asesor trabajará para el grupo municipal, no para Alcaldía, tal y como ha venido haciéndolo desde 2007. Hasta 2019, la contratación de asesores a través de Alcaldía venía siendo habitual, aunque en el último mandato se frenaron al obtener representación hasta siete partidos, lo que hubiera obligado a contratar a demasiados asesores.

El alcalde, José María Román, acusó a Vox de evidenciar “una bisoñez política importante”. En primer lugar, instó al portavoz al plantear esta cuestión con un ruego, una fórmula utilizada para cuestiones menores y que, por el reglamento, impidió al PP responder pese a haber sido interpelado. Y en segundo lugar, defendió que “en el desarrollo de cosas en la ciudad se pueden llegar a acuerdos entre partes”.

”¿Existe la posibilidad de acuerdos políticos entre partidos? Evidentemente. ¿El alcance de esos acuerdos lleva a la compraventa del alma política de otro partido? Nunca. Llevo un cierto tiempo y lo puedo decir con experiencia. Pensar que la incorporación de un cargo de confianza puede suponer que un grupo político va a estar sometido a otro supone una bisoñez política importante porque eso no ocurre nunca ni aquí ni en ninguna otra parte”, desarrolló el regidor, a quien Vox acabó pidiendo disculpas por el tono empleado.

En el reparto de cargos al que hacen alusión desde Vox aparecen tres asesores, uno del PSOE, otro del PP y otro de IU. Vox acusó al Gobierno municipal de “repartirse los medios de forma arbitraria” con “pactos bajo cuerda” y sin proporcionalidad, una cuestión con la que el alcalde mostró su total discrepancia. “Hay un Gobierno de PSOE e IU y hay una oposición de nueve concejales del PP y de tres de Vox. No son siete y cinco, por ejemplo, cuando sí habría un desequilibrio por no haber hecho nada con la otra parte. ¿Qué eso abre la puerta a que se pueda hablar con su grupo de otras cosas? Aquí estamos. Le he dicho que estoy dispuesto a hablar con usted y hemos tenido una conversación y no sé qué ocurrirá en un futuro”, expuso Román.

Al término de la sesión, la portavoz de los populares, Ascen Hita, calificó la intervención de Vox como “una falta de respeto al PP” como resultado de “ser un novato en política”. “Siempre se ha hecho así”, manifestó. El PP ha mostrado en las últimas sesiones un tono moderado cuestionado ahora por Vox. “Seremos útiles, pero también fiscalizaremos al Gobierno”, defendió la portavoz de los populares.

El Pleno también sirvió para activar los mecanismos que permitirán adaptar a Chiclana Natural a la Ley Lista y llevar suministros básicos al diseminado a través del mecanismo AFO o los planes especiales. De esta forma, se aprobó la memoria justificativa de la Comisión de Estudio para la determinación de forma de gestión para la realización de actuaciones en aquellos ámbitos de adecuación ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares.

El PP votó a favor y destacó “un avance” para agilizar el desarrollo de conexiones. Además, propuso fraccionar el pago para facilitar la llegada de suministros básicos a las viviendas sin licencia. “Es un asunto en el que hemos fracasado todos”, afirmó, recordando que de momento sólo se le ha otorgado el preAFO de forma definitiva a siete de las 1.000 viviendas potencialmente beneficiaria. “Estamos en una fase embrionaria, pero llevamos más de 400 preaprobados”, respondió Roberto Palmero, concejal de Medio Ambiente, quien anticipó “una ola más grande cuando las conexiones empiecen a llegar a algunas viviendas”.