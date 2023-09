VOX llevará a la Fiscalía la falta de contrato del servicio de los autobuses urbanos de Chiclana

El Grupo Municipal VOX denunciará ante la Fiscalía al Ayuntamiento de Chiclana si el Consistorio no saca el pliego de condiciones que permita iniciar el procedimiento de licitación del servicio de transporte urbano de autobuses en Chiclana.

El plazo que da la formación de la que es portavoz y concejal Manuel Vela es un mes. “El servicio se prorrogó, de forma improrrogable en 2019 por dos años, según se recoge en el acta del Pleno que lo aprobó, con lo que este plazo acabó en mayo de 2021. Consideramos que el equipo de gobierno de PSOE e IU ha tenido tiempo suficiente para elaborar el pliego, porque ya se recogía ese año que esa última prórroga era una medida de emergencia en tanto se tramitaba el procedimiento de licitación”, afirmó el edil.

La concesión actual, prolongada por el Consistorio para garantizar el servicio público, “deja a nuestra localidad en una situación precaria, pues no es de recibido alardear de que Chiclana es una referencia mundial, mientras quienes están al frente políticamente muestran su incapacidad para arreglar esta situación de ilegalidad”, subrayó.

En 2019, se realizó la última prórroga legal del contrato, con un plazo de 2 años, es decir, hasta 2021. "El gobierno en ese periodo debió hace su trabajo y licitar el servicio antes de que cumpliera el plazo de prórroga. En lugar de eso, cuando se llegó a mayo de 2021, no se había hecho nada, por lo que hubo que acordar la ampliación, ya fuera de contrato, por el tiempo necesario para licitar. Más de dos años después seguimos en las mismas, lo que evidencia la intención del Gobierno de no hacer nada".

Manuel Vela manifestó que “no nos valen las excusas de que no se ha sacado adelante por la pandemia o la guerra de Ucrania, porque lo que aquí es evidente es que hay una falta de voluntad política por hacer este contrato y sacar el servicio a concurso público”.

El concejal y portavoz de VOX aclaró que “esto no es un ataque contra los empleados municipales, que al final dependen de las directrices del gobierno en cuestión. Un gobierno, el de PSOE e IU, que no es nuevo y que está demostrando que no puede hablar de servicios públicos, porque no son capaces de sacar adelante un contrato como éste”.

Igualmente, Vela destacó que, “desde nuestro partido, queremos reconocer y agradecer a la empresa concesionaria su trabajo, un servicio público que ha de desarrollarse con todas las garantías y con un contrato vigente”.

Al mismo tiempo, desde el partido reclaman al equipo de gobierno que “se pongan a trabajar sin dilación, porque es una irresponsabilidad el llevar más de dos años con un servicio tan importante en esta situación precaria y a todas luces injustificada. Esperamos que preparen un pliego de condiciones a la altura de una localidad como Chiclana, que permita contar con un transporte público de calidad, eficaz, moderno y confortable”.

Vela hizo hincapié en que, “por supuesto, sería fantástico que el servicio lo realizara una empresa local, porque desde VOX apostamos por lo nuestro. Pero queremos que lo pueda hacer con todas las garantías legales, con un contrato vigente y no de la forma en la que PSOE e IU están manteniendo esta situación”.

“Tanto el alcalde, José María Román, como el responsable municipal de Movilidad, José Vera, tendrían que dar la cara ante el pueblo de Chiclana y dar explicaciones, ante la gravedad del asunto. Un tema en el que también llama la atención el silencio cómplice del Partido Popular hacia la gestión de PSOE e IU”, concluyó el portavoz de VOX.