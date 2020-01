En definitiva, el plan especial de Sancti Petri es una de las grandes apuestas del Ayuntamiento chiclanero de cara a subir un escalón más, si cabe, en la escalera del desarrollo turístico de Chiclana. Sin embargo, el propio alcalde insiste en la idea de que no se trata de llevar a cabo cambios revolucionarios en un espacio de particular belleza paisajística, sino en acondicionar y dar más valor a un entorno que forma parte de la vida de muchos chiclaneros.

Esta medida no se incluye en el plan especial de Sancti Petri, pero a nadie se le escapa que se trata de una actuación paralela al proyecto redactado por el ayuntamiento chiclanero con objeto de alimentar la idea municipal sobre el desarrollo del poblado marinero.

No obstante, el plan especial de Sancti Petri se ha paralizado y se ha visto envuelto en una disputa entre administraciones (Junta de Andalucía y Ayuntamiento) como consecuencia de la retirada de los cinco millones de euros de los fondos de Inversión Territorial Integrada (ITI) por parte del Gobierno andaluz.El Ayuntamiento chiclanero pelea por esta partida económica, pero mientras tanto lleva a cabo actuaciones enfocadas a dotar de más infraestructuras al poblado marinero . Es el caso de las obras para la ampliación de la carretera de acceso a Sancti Petri con la creación de un tercer carril, que en ocasiones haría de carrillreversible. Estos trabajos comenzaron a mediados del pasado diciembre y su finalización está prevista para antes de Semana Santa, probablemente en marzo.

No se busca grandes cambios, ni romper con el esplendoroso pasado de Sancti Petri . La idea es reestructurar, acicalar y adecentar este enclave añadiendo algunos elementos, pero sin olvidar su identidad, insiste el regidor chiclanero.

El poblado también contaría, según el plan especial, de tres plazas denominadas como Triangular, de la Historia y de la Ciudadanía, al igual que una zona llamada Jardín Punta de la Isla con una superficie de 12.196 metros cuadrados con una partida económica de cuatro millones de euros. El proyecto también incluye espacios libres con una gran explanada para eventos como es el caso del Concert Music Festival.En concrero, se plantean dos grandes paquetes de usos, por un lado, los vinculados a la actividad portuaria (que necesitan una rampa de varada) y los no vinculados. En cuanto a los usos vinculados a la actividad portuaria, se propone la actividad náutica (que alberga el muelle de Poniente junto a Puertos de Andalucía, Plaza del Mar frente al Club Náutico, playa de Chanarro y el muelle de Piedra o de Levante en el caño Alcornocal), así como una parcela junto a la iglesia para apoyo a dichas instalaciones y reserva para escuela náutica.En cuanto a los usos no vinculados con la actividad portuaria, se encuentran el náutico deportivo (destinado a piraguas, vela, surf…) junto a la playa de Sancti Petri, así como los servicios públicos (el centro de interpretación del istmo junto a la rotonda de acceso o el centro de interpretación del Consorcio Nacional Almadrabero en los antiguos cines y la iglesia). “Se trata de reordenar, darle uso y embellecer Sancti Petri. En definitiva, conservar este espacio al máximo”, así resume el alcalde de Chiclana, José María Román, la actuación que se quiere poner en marcha en esa zona.

Un compromiso en el aire por un valor de cinco millones de euros

El 24 de marzo de 2018 se firmó en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana un documento de especial trascendencia para el desarrollo de Sancti Petri. Allí se suscribió el protocolo para la recuperación del poblado marinero con una dotación de 5 millones de euros a través dentro de la Inversión Territorial Integrada (ITI). Esa firma de hace casi dos años contó con la presencia del que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; el ex consejero de Fomento, Felipe López, y el alcalde de Chiclana, José Maria Román, quien ese mismo día confesó que “son tantos años de espera y tantas emociones que ahora es un momento para disfrutar”. Pero desde entonces los tiempos han cambiado y, sobre todo, los dirigentes de la Junta de Andalucía que ahora ya no son del PSOE, sino de otras fuerzas política lideradas por la formación popular. Al final, es cuestión de política, porque el panorama en cuanto al plan proyectado para Sancti Petri se ha bloqueado ante los desacuerdos entre el Ayuntamiento chiclanero, encabezado por los socialistas, y el Gobierno andaluz, capitaneado por el PP. El caso es que la Junta ha retirado recientemente los cinco millones de los fondos de la ITI previstos para la puesta en valor del poblado de Sancti Petri, alegando que el Ayuntamiento incumplía los plazos, algo que niegan desde el gobierno municipal. Pero el alcalde se muestra seguro de que “el dinero de la ITI no se va a ir de Chiclana”.