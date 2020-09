La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del instituto Fernando Quiñones denuncía que el pasado 28 de septiembre, con el curso escolar empezado, la Delegación de Educación ha notificado a la dirección del centro que debe prescindir de la mayor parte del horario de un profesor que está asignado desde el 23 de junio.

“Poco o nada le ha importado a la Delegación de Educación que nuestros hijos e hijas ya hayan empezado las clases, con su horario y sus docentes asignados. Parece que no les importa obligar a la dirección a frenar en seco el curso y ponerse a organizar de nuevo el instituto. Alguien tendrá que asumir las materias que da ahora el profesor” señalan desde el Ampa.

El colectivo de madres y padres añade que “siendo esto difícil de entender, no es lo peor del asunto. Lo peor es que quitando un profesor del Fernando Quiñones se tira por tierra toda la planificación específicamente diseñada para luchar contra la propagación del Covid-19 en el entorno escolar”.

En este sentido, manifiesta que “el perjuicio para nuestros hijos e hijas es, por tanto, doble: además de tener que soportar un cambio de horarios y equipos docentes (con el consiguiente retraso de la actividad docente), se deberán subir las ratios en algunos grupos para que un número menor de docentes pueda asumir la misma carga de asignaturas y atender al mismo número de alumnos y alumnas. Por no mencionar, además, que se dejarán de aplicar medidas de atención a la diversidad directamente vinculadas a la labor del profesor que nos quitan”.

Según la Ampa queda claro que esta medida obedece “a la improvisación más absoluta, y que no sirve para nada que no sea disimular la falta de previsión y planificación de una administración que no para de demostrar un desinterés total por la educación y la salud de nuestros hijos e hijas. Y para colmo de cinismo, este atropello se produce en el mismo momento en el que el presidente de la Junta anuncia nuevas medidas en Educación para luchar contra el Covid 19, entre ellas la contratación de nuevo profesorado de refuerzo”.Añade que “nuestros hijos e hijas no deberían pagar las consecuencias de los errores administrativos de la Delegación de Educación. Se echa de menos la valentía de reconocer la improvisación y solucionar el daño causado sin provocar más daño aún: contraten a otro profesor para cubrir la necesidad que no habían previsto y dejen en paz al Fernando Quiñones”.

Además, la Ampa expresa todo su apoyo al equipo directivo del instituto Fernando Quiñones, “que trabajando desde el pasado 1 de julio, y con muy escasos recursos, ha conseguido ofrecernos a las familias la tranquilidad de unas ratios a 22 en primero y segundo de ESO y también muy bajas en bachillerato”.