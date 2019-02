El Ayuntamiento de Chiclana inicia la andadura hacia la marca ‘Pescado de Estero Natural’

La marca ‘Pescado de Estero Natural’ y el reglamento por el que se regirá todo el proceso para conseguir este sello de calidad fue expuesto en un acto que se celebró en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal al que asistió el alcalde, José María Román; el responsable de Ctaqua, Juan Manuel García de Loma; el representante de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía, José Luis Molinero; el representante de la Organización de Productores de Piscicultura Marina de Andalucía, Alfonso Macías; el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, así como responsables de los diferentes esteros del municipio y de otros puntos de la Bahía de Cádiz.

Román ha recordado el precio al que estaba el pescado de estero en los años 80 y al que está ahora, incidiendo en la importancia de recuperar ese precio. “Es por ello por lo que existe ese interés de crear una marca de calidad, que diferencie lo que es el pescado de estero natural y que lo haga más competitivo en el mercado, teniendo en cuenta la producción y el precio”, ha destacado, explicando que no es casualidad que esta iniciativa se ponga en marcha en Chiclana, “puesto que, desde el ámbito del Turismo, estamos trabajando en las marcas de calidad, buscando siempre el camino de la excelencia. Sacar esta marca en estos momentos es positivo, puesto que Cádiz está de moda y hacerlo es coherente con todo el paquete económico que se está creando”.

También ha incidido en que “esto no saldrá mañana, no va a ser fácil, pero está claro que si contamos con la infraestructura y damos los pasos necesarios, esto nos tiene que salir. Ademas, todo ello deberá ir acompañado de la promoción del producto y de darlo a conocer a todo el que viene de fuera, que es el que no sabe lo que tenemos aquí. El pescado de estero natural es el 5J de la pesca y creo que lo podemos conseguir”, ha asegurado José María Román, ratificando que “yo creo en esto”.

José María Román señala que el pescado de estero natural “es el 5J de la pesca”

Además, Juan Manuel García de Loma ha sido el encargado de dar a conocer a todos los presentes las líneas generales del reglamento de uso que regirá la marca, explicando que “el objetivo principal de esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento es la de dar valor al producto, para que pueda superar los precios del mercado, ya que es un producto que está infravalorado”. Además, ha incidido en que esta puesta en valor favorecería a toda la Bahía de Cádiz.

Por su parte, Alfonso Macías ha explicado lo que se lleva trabajado hasta ahora para crear esta marca de calidad, reseñando que se han desarrollado dicha marca y su imagen y que resta por hacer la promoción de la marca y la información al consumidor. Además, ha incidido en las acciones que se pondrán en marcha para poder consolidar estos dos últimos pasos en pro de que la marca llegue al consumidor, tales como ferias, concursos, show cooking o actividades de diversa índole.

José Luis Molinera ha señalado que “lo importante no es hacer la marca, sino promocionarla, así como el cumplimiento del reglamento, porque es lo que asegura la calidad”. Además, confía en que todos los responsables de los esteros se adhieran a esta iniciativa, tanto de Chiclana como del resto de la Bahía de Cádiz.

Así pues, como iniciativa del Ayuntamiento de Chiclana y para poder fomentar y mejorar la situación actual del sector empresarial del municipio, se tiene como objetivo la mejora de las condiciones de venta de la producción acuícola. Por ello se han puesto en marcha un conjunto de acciones en apoyo de la diferenciación y promoción del pescado de estero cultivado de forma tradicional procedente de empresas productoras y/o comercializadoras asociadas y ubicadas en Chiclana. Para ello se ha definido un nombre comercial, ‘Pescado de Estero Natural’, y se ha elaborado un reglamento de uso para la sub-marca colectiva ‘Pescado de Estero Natural’ que tiene como objeto distinguir nuestro producto en los mercados.Las instalaciones de cultivo que podrán acogerse a la sub-marca colectiva ‘Pescado de Estero Natural’ deberán estar ubicadas en el ámbito geográfico del municipio de Chiclana y su entorno, bajo las condiciones que se establece en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el marisqueo y la acuicultura marina. Las especies que están amparadas por la sub-marca colectiva ‘Pescado de Estero Natural’ son las cultivadas de forma típica en estero entre las que se encuentra: la dorada, el lenguado, la lubina, la baila, la anguila y el mugílidos.