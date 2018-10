El PP reclama el refuerzo en la seguridad en accesos a centros educativos de Chiclana

El PP solicita al gobierno local de PSOE y Ganemos que ponga en marcha las medidas necesarias para reforzar la seguridad en el entorno de los centros educativos de la ciudad. “Hemos detectado personalmente y a través de contactos con integrantes de la comunidad educativa de Chiclana que hay carencias notables en cuanto a seguridad vial en los horarios de entrada y salida de los centros educativos”, afirma el portavoz del PP Andrés Núñez. La formación popular resalta que “esta situación no es nueva y se repite año tras año, por lo que lamentamos que tanto el alcalde, José María Román, como desde la Delegación de Policía Local y Tráfico, su responsable, José Vera, no hayan previsto las medidas necesarias”.Andrés Núñez manifiesta que “este hecho vuelve a demostrar la falta de conexión del equipo de Román con la calle y las necesidades reales de la gente de Chiclana. Hay cuestiones básicas que no se atienden simplemente por desgana y falta de trabajo”.Igualmente, el PP reseña que “el delegado municipal de Policía Local y Tráfico está demostrando que su trabajo durante todos estos años de mandato brilla por su ausencia, a tenor de las carencias en materia de seguridad y tráfico que la ciudadanía denuncia”. Por este motivo, Andrés Núñez insiste al exigir “medidas que garanticen la seguridad de progenitores, profesorado y estudiantes en la entrada y salida de los centros educativos. Hay que actuar desde la previsión y la planificación para evitar posibles accidentes, a través de una correcta regulación del tráfico y del mantenimiento de señales verticales y horizontales”.