El alcalde recibe a Míriam Ávila, estudiante seleccionada con la beca de la Fundación Amancio Ortega

El alcalde de Chiclana, José María Román, recibió a la estudiante del IES Huerta del Rosario, Míriam Ávila Crespo, que recientemente ha sido seleccionada para el Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega. Un proyecto que elige a los mejores estudiantes de 4º de la ESO para estudiar 1º de Bachillerato en Canadá.

Durante el encuentro, en el que también estuvo presente el delegado municipal de Educación, José Alberto Cruz, y los padres de la estudiante chiclanera, el alcalde resaltó que “hoy tenemos el honor de recibir a Míriam Ávila, que en el último instante presentó la solicitud de la beca de la Fundación Amancio Ortega y se la han concedido, por lo que hará el Bachillerato en Canadá”. “Se trata del vivo ejemplo de cuando alguien se toma la Educación como es y los padres le apoyan”, comentó José María Román.

“Se trata de una gran oportunidad para formarse, no solo en el idioma, sino también como persona, porque irá muy jovencita y podrá venir con una madurez y una autonomía brutal”, expresó el regidor, quien resaltó que “cualquier puede marcar el rumbo de lo que quiere hacer”. “En definitiva, es un ejemplo para muchos jóvenes que estén con alguna ilusión de conseguir algo que le apasiona y le motiva”, manifestó.

Por su parte, Míriam Ávila indicó que “al principio no creía que me lo fueran a dar, porque hay que tener nivel. Pero tuve ganas e ilusión y se puede conseguir, por lo que no hay que rendirse, aunque haya muchos aspirantes en España”. “Para poder acceder a esta beca te piden una nota media superior al 7, por lo que hay que sacar buenas notas y preocuparte por ello para poder acceder a esta beca”, manifestó la estudiante chiclanera, quien tiene "muchas ganas" de irse. “Es una gran oportunidad que nos da la Fundación para poder estudiar en el extranjero, por lo que quiero agradecerlo públicamente”, comentó.