Martin Garrix revoluciona Concert Music Festival

Lo que se vivió la noche de este viernes en Concert Music Festival fue una auténtica locura. Los DJs más relevantes del panorama internacional tomaron el control absoluto del escenario Lenovo, en una fiesta electrónica que quedará en el subconsciente de los que pudieron disfrutar de un espectáculo que duró hasta siete horas.

Desde que se abrieran las puertas a las 20.00 horas fueron desfilando por el SET de Lenovo los DJs que lo están pegando en la actualidad. Hajj fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la noche más electrónica de Concert Music Festival, para darle paso a Taito Tikaro, Brian Cross y al holandés Justin Mylo. Rompiendo la noche, los DJs fueron calentando motores para recibir al cabeza de cartel Martin Garrix. El holandés, que es uno de los mejores del panorama internacional y mayor exponente de la escena electrónica, fue recibido con gran ovación por el público que esperaba con ansias disfrutar de su música.

Los miles de asistentes, que estaban dándolo todo en la pista, saltaban y vibraban con el éxito Scared to be lonely, canción que comparte con Dua Lipa. Martin Garrix no estaba solo, lo acompañaba un público ferviente de buena música y mezclas que son delicias para los oídos de quienes aprecian su estilo. El holandés arrancó con fuerza y siguió desplegando hits como Summertime Sadness, de Lana del Rey, Limitless, Used to love y Like I Do, de David Guetta.

Uno tras otro, fue desplegando éxitos con naturalidad y maestría desde el Set de Lenovo, que se iluminaba más que nunca con sus mezclas. El recinto vibraba con cada tema ya que los asistentes no podían dejar de saltar y de bailar al ritmo de sus éxitos. Bastó con que Martin Garrix gritara “¡Cádiz we are ready!” para que se desatara la locura en el recinto.

La producción audiovisual, técnica y juego de luces al ritmo de sus éxitos eran los ingredientes perfectos para una receta gourmet. Su público saboreaba cada uno de sus temas como Forever, Quantum, Waiting for love o High of life, con el que sus fieles se entregaron por completo a Martin Garrix.

El holandés estaba feliz y no desaprovechó la oportunidad de grabarse en vídeo con el público. Animando el ambiente, con los brazos en el aire, continuaba haciendo bailar a los allí presentes con más temas como Glitch, Summer Days, In da Getto y Animals, éxito con el que se prendió la llama en el escenario Lenovo. Con las ráfagas de fuego, junto a las luces electrizantes y el humo de los cañones, el ambiente se caldeó mucho más para continuar con la fiesta.

No exagero si digo que Martin Garrix desplegó un arsenal de éxitos y, si no me salen mal las cuentas, disparó unas 40 canciones en la hora y media que duró su espectáculo. Una tras otra iba calando en las almas de quienes vivieron con él el potente directo que ofreció. El holandés lo daba todo pero la noche iba llegando a su fin. El DJ invitó a Justin Mylo para que lo acompañara en dos temas, antes de despedirse por todo lo alto para darle paso a otro holandés, Julian Jordan, quien venía dispuesto a poner el broche final. Poniéndose de pie en el Set, Martin Garrix lanzaba gestos con las manos con forma de corazón, mientras decía "I love you" al ritmo de Mistaken.