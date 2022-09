El alcalde de Chiclana, José María Román, repetirá como candidato del PSOE a la Alcaldía de Chiclana. El regidor chiclanero, que apura su segundo mandato consecutivo al frente del Ayuntamiento tras un breve paso por la oposición, solicitó ayer formalmente la reelección como cabeza de lista para las municipales.

Los estatutos aprobados por el Comité Federal blindan a los alcaldes socialistas de localidades de más de 50.000 habitantes, que podrán encabezar la lista sin celebrar primarias siempre que el 50% de la militancia no pida de forma expresa la celebración de las mismas. Un escenario que, atendiendo a los apoyos que recaba Román en el partido, parece implantable.

Con 64 años, casado y con dos hijos, Román encabezará la lista por quinta vez porque se muestra más en forma que nunca. Profesor de biología, podría llevar jubilado varios años, pero el alcalde chiclanero que más tiempo ha pasado en el cargo dice estar saboreando "una complicidad y colaboración" que "no había visto" en las tres décadas que lleva en política.

Durante su primera época, desempeñó funciones como portavoz del Grupo Municipal Socialista y teniente de Alcaldía, hasta que se hizo con la Alcaldía en 2004. Salvo un breve periodo entre 2007 y 2008 y el mandato de 2011 a 2015, cuando pasó por la oposición, Román ha ostentado desde entonces el bastón de mando en la ciudad que más crece de la Bahía de Cádiz.

"Chiclana es mi pasión y lo que hago forma parte de mi vida. Estamos concluyendo un periodo de Gobierno muy bonito y amable, con una complicidad y colaboración que no había vivido hasta ahora", explica Román, que presume de tener en marcha inversiones públicas por valor de 50 millones de euros. Además, la ciudad se ha consolidado como un destino turístico de referencia y aspira a anunciar más proyectos en los próximos años con las convocatorias de fondos europeos. “En mis años en política no he vivido un tiempo con esta capacidad de inversión pública, muy trasversal y para toda la ciudad”, advierte el también vicepresidente de la Diputación de Cádiz y diputado provincial de Turismo.

Las listas y el programa político se configurarán después de Navidad, apurando los plazos antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 con la idea de no alterar los trabajos del Gobierno municipal. Román cuenta por delante con grandes retos como la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o la desestacionalización del turismo, proyectos que quiere sacar adelante y le animan a seguir al frente de la Alcaldía.

Las encuestas, de momento, le sonríen. Un sondeo de GAD3 advierte de que ampliaría su ventaja y rozaría la mayoría absoluta, aunque deberá estar atento al avance del PP, que en las autonómicas arrasó también en la ciudad doblando en votos a los socialistas.