Manuel Jiménez Barrios se retira de la política institucional

Manuel Jiménez Barrios dice adiós. El ex alcalde de Chiclana y ex vicepresidente de la Junta de Andalucía anunció este fin de semana su retirada de la política institucional tras conocerse que no irá en las listas del PSOE al Parlamento Autonómico.

El político, uno de los más influyentes de la provincia en los últimos años, anunció su decisión en un acto arropado por medio centenar de militantes del PSOE de Chiclana. La formación celebró una asamblea extraordinaria en la Casa del Pueblo, que sirvió de escenario para la despedida de Jiménez Barrios.

"Los militantes agradecieron la labor del que fuera alcalde de Chiclana durante todos los años que ha estado en política, porque su labor ha contribuido intensamente al crecimiento de la ciudad, gracias también a los cargos que ha tenido dentro de la Junta de Andalucía", explicó la agrupación.

Manuel Jiménez Barrios seguirá en la política orgánica del partido, "porque la Casa del Pueblo ha sido mi casa y continuará siéndolo". Durante su intervención, quiso agradecer el apoyo de la agrupación, recordando a personas que durante décadas fueron pilares en el PSOE de Chiclana: “Personas con las que vivimos muchos momentos importantes y que nos han ido dejando en los últimos años”.

Román: "Chiqui es un hombre del partido"

Por su parte, el presidente del PSOE en Chiclana, José María Román, hizo mención a todos los años compartidos con Jiménez Barrios en el partido y como Gobierno municipal, agradeciendo “el trabajo realizado durante todos estos años en pro de la ciudad, de la provincia y de Andalucía”, destacando que “Chiqui es un hombre de partido, fiel a la ideología del PSOE y un hombre tan importante para Chiclana y para esta agrupación como lo fueron anteriormente y lo siguen siendo Pepe Mier, Sebastián Saucedo, José Antonio Gómez Periñán, Pedro Quiñones y tantos otros”.

“Además, si Chiclana es lo que es hoy es gracias al trabajo que entre todos realizamos y seguimos realizando. Por eso, es importante que Chiqui continúe ligado al partido, a esta agrupación, a nuestra ideología y a nuestro trabajo, porque es fundamental la colaboración de todos para que el PSOE siga siendo el partido fuerte que ha sido siempre, sobre todo teniendo en cuenta el panorama político actual. Hombres como Chiqui hacen grande al partido y es importante que continúe ligado a él”, señaló José María Román.

El presidente del PSOE Chiclana también destacó “la importancia de los socialistas en Chiclana y la importancia del trabajo que desarrollamos, porque garantizamos estabilidad, futuro y desarrollo. Además, en equilibrio y contando con la sociedad chiclanera, de forma sosegada y con ánimos templados, hacemos que Chiclana vaya avanzando. Nuestra ciudad es un espacio de convivencia, de comprensión por la política y alejada de todos esos ruidos, tensiones y situaciones tremendistas que se vienen observando últimamente en la política, propiciada por partidos y gente de la política más empeñada en enrarecer los ambientes que en crear climas de convivencia para el avance conjunto de la sociedad”.