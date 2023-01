Luto en Chiclana por el asesinato machista de su vecina

Eva Haza era una de las muchas gaditanas emigradas a Chiclana, donde había vivido en los últimos años. Conocida en el mundo de los romanceros y del Carnaval gaditano, pasaba algunos días en Valdelagrana, en la localidad vecina de El Puerto, donde falleció este fin de semana a manos de su pareja.

El Ayuntamiento de Chiclana ha decretado este lunes como jornada de luto oficial por el asesinato machista de su vecina, la primera fallecida por violencia de género en Andalucía en este 2023. Al igual que otras localidades de la Bahía de Cádiz y la provincia, Chiclana convocó cinco minutos de silencio en la puerta del Ayuntamiento. Al acto asistieron algunos familiares de la víctima, representantes de los grupos políticos y decenas de chiclaneros consternados por la noticia.

Las banderas ondean a media asta este lunes en Chiclana. “Desde el dolor, desde la repulsa, esta ciudad y todas las asociaciones de mujeres llevan una larga trayectoria de trabajo para que estos asesinatos no ocurran, para que no vivamos lo que ayer ocurrió en tres ciudades españolas”, expresó el alcalde, José María Román, quien lamentó que “sigan existiendo hombres que asesinan a mujeres”.

“Hoy esta concentración tiene que ver con lo que humanamente también podemos hacer como personas cada uno de nosotros y nosotras para clamar, llamar la atención, pedir el compromiso de la gente, porque nunca se puede silenciar y se tiene que decir lo que está pasando, contribuyendo así a que, además de intervenir la Justicia, tengamos una ciudadanía comprometida y que colabora para evitar estos asesinatos”, comentó el alcalde de Chiclana, quien incidió en que “son días muy dolorosos y queremos trasladarle todo nuestro pesar a su padre, conocido por muchos al ser una persona comprometida en la vida política desde hace muchos años, y a sus familiares en general”.

“Pero esto no va a reparar la pérdida de Eva”, lamentó. Finalmente, José María Román resaltó que “nuestras acciones tendrá que ir, poco a poco, haciendo mella para que ese tipo de hombres tan salvaje y tan ruin no pueda tener cabida en la sociedad y esto no vuelva a ocurrir”. “Mientras tanto, tendremos que estar como hoy aquí, concentrándonos para clamar que esto no vuelva a ocurrir, que no se vuelvan a producir asesinatos de hombres contra mujeres”, finalizó.