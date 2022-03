Juventudes Socialistas de Chiclana: "Bonilla tiene que agilizar el Bono Joven de Alquiler”

La Secretaria General de Juventudes Socialistas de Chiclana, Marta Dorado, y el representante de la agrupación, Gerardo Guerrero, se han mostrado satisfechos con el Gobierno de Pedro Sánchez por haber asignado a Andalucía 68.400.000 euros para que se destine al Bono Joven de Alquiler, a la vez que han expresado su descontento con la “actitud pasota que ha tomado el Gobierno de la Junta desde que se anunció”.

Marta Dorado ha explicado que, “más allá de la satisfacción latente que tenemos porque el Bono Joven de Alquiler vaya a ser una realidad, pedimos por favor al Gobierno de Moreno Bonilla que no entorpezca la aplicación de esta medida, que facilite los trámites para acceder al bono y que apoye a los jóvenes, aunque sea por una vez, ya que es la Junta de Andalucía la administración responsable de la gestión de estos fondos”.

Dorado ha recordado que el Gobierno de España, además de la cuantía para el Bono Joven de Alquiler, ha asignado a nuestra comunidad autónoma 246.753.000 euros para que se destine al Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, sumando un total de 315.153.000 euros, “lo que hace que Andalucía se convierta en la comunidad más beneficiada en el reparto de fondos realizado por el Gobierno Central para mejorar el acceso a la vivienda de los andaluces y andaluzas”

Por su parte, Gerardo Guerrero ha mostrado su incomprensión con el ejecutivo de Moreno Bonilla, ya que “no entendemos cómo unas ayudas tan necesarias para los más jóvenes y tan esperadas, no incitan al Gobierno andaluz a ponerlas en marcha cuanto antes. No vemos lógico que desde que anunciara esta medida Pedro Sánchez formalmente, las personas que quieran acceder a este bono no sepan dónde acudir, ni a quién preguntar, ni cuál será el procedimiento, porque recordemos que esta gestión es competencia de las comunidades autónomas”.

Guerrero ha señalado que “este bono es una medida potente para poder emanciparnos y desarrollar nuestro proyecto de vida. Hay que resaltar que Andalucía es la comunidad autónoma con la tasa de emancipación juvenil más baja de toda España, por lo que ya toca, que después de tanto esfuerzo en los estudios y de aguantar tanta precariedad, se nos tenga en cuenta, se nos ayude y se nos atienda”. Además, ha pedido al ejecutivo de Moreno Bonilla que “no permita que los andaluces perdamos este tren, y que se ponga las pilas, porque la emancipación de la juventud andaluza no puede esperar más”.

Finalmente, el socialista ha pedido que “el Gobierno de la Junta de Andalucía haga su trabajo bien y cuanto antes”, ya que asegura que desde Juventudes Socialistas de Chiclana están dispuestos a ayudar con el trámite a todos los jóvenes que requieran esta medida.

Bono Joven del Alquiler

Se trata de una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para facilitar el acceso al alquiler, a la emancipación de jóvenes entre 18 y 35 años. Las condiciones que ha dado a conocer el Gobierno de España desde un principio son que los ingresos del solicitante deben ser inferiores a 24.318 euros anuales, debe figurar en el contrato de arrendamiento y estar empadronado en la vivienda.

También la medida va a distinguir entre alquiler de una vivienda y alquiler de una habitación, en caso de piso compartido. Si se trata del primer caso, el precio del alquiler no puede superar los 600 euros, aunque esta cuantía puede ampliarse hasta los 900 euros si así lo considera la comunidad autónoma. Si el alquiler es de una habitación, el precio no puede exceder los 300 euros, llegando a los 450 euros si el Gobierno autonómico lo decide.

El Bono Joven de Alquiler es compatible con otras ayudas de acceso a la vivienda, así como con bonos sociales o el Ingreso Mínimo Vital. La medida tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022 y la vigencia máxima de dos años se cumplirá durante los 24 meses, siempre que se mantengan los requisitos exigidos.