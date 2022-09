El alcalde inaugura el nuevo local de la Joyería Patri en el 30 aniversario de su apertura en carretera de Fuente Amarga

El alcalde de Chiclana, José María Román, inauguró el nuevo local de la Joyería Patri, empresa que en este 2022 cumple su 30 aniversario desde su puesta en marcha en la carretera de Fuente Amarga. Un acto que contó con la presencia de la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, y de la delegada de Fomento, Pepa Vela, así como de Patro Fernández Marín, gerente del establecimiento, familiares y amigos y en el que el alcalde ha hecho entrega de un pequeño obsequio por los 30 años dedicada al negocio.

En este sentido, indicar que la Joyería Patri conmemora el 30 aniversario de su puesta en marcha con la apertura de un nuevo local en la carretera de Fuente Amarga, 47, que sustituye al hasta ahora existente a escasos 100 metros. Así, el negocio regentado por Patro Fernández Marín abrió sus puertas en agosto de 1992 en el número 17 de la carretera de Fuente Amarga.

Dos años después abrió un segundo local para la venta de productos de ajuar, complementando el negocio de joyería y posteriormente se unificó la empresa en joyería-lencería.

Ya en el año 2006 la empresa se traslada justo enfrente en un local más amplio y moderno, donde han permanecido hasta agosto del presente año.

Y ahora afronta una nueva etapa en este nuevo local sito en el número 47 de la carretera de Fuente Amarga (junto a Unicaja), dedicándose exclusivamente a la venta de joyería y relojería. Asimismo, ofrece un servicio de arreglo de joyas y relojes.

Durante el acto, el alcalde señaló que “estos 30 años reflejan muy bien la evolución de la carretera y de Fuente Amarga, una avenida urbana con una gran vida comercial, siendo una de las zonas comerciales de Chiclana”. Además, ha anunciado que “se está redactando un proyecto para mejorar todo el arbolado, las flores, los bancos, el mobiliario urbano y cosas bonitas para hacer un espacio más amable y atractivo, con el objetivo de que el paseo sea más bonito”.

Por su parte, Patro Fernández agradeció este reconocimiento, destacando que “la clientela es estupenda. Para mí no son clientes, son amigos y familia, porque en 30 años se crean buenos vínculos y ya pasan por aquí diferentes generaciones de una misma familia. Eso para mí es una gran satisfacción. Además, no me cambio de lugar, me quedo en Fuente Amarga, porque estamos muy contentos y agradecidos”.