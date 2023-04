Homenaje a Manuel Olvera y Agustín Uceta, policías locales recientemente jubilados

La primera teniente de alcalde, Ana González, presidió el acto de reconocimiento a dos policías locales recientemente jubilados, Manuel Olvera Guerrero y Agustín Uceta Pérez. Un acto en el que también estuvo presente el delegado municipal de Policía Local y Personal, José Manuel Vera; el oficial de la Policía Local, Juan José López Luna, así como familiares y compañeros de trabajo.

Durante el acto, Ana González destacó que “estoy encantada de haber impuesto estas dos insignias, porque se nota el cariño de los compañeros por la amplia presencia hoy y eso indica la implicación y la labor que han hecho tanto Manolo como Agustín en sus años de servicio a este Ayuntamiento. Ahora os toca seguir disfrutando, aprovechar el día a día y ser feliz en lo que nos toca”.

Juan José López Luna dio “las gracias a los dos compañeros. Se me viene a la cabeza el callejero que hizo Manolo y que tan útil nos fue, así como la llegada de Agustín, que llegó de Melilla. El trabajo con ellos ha supuesto una experiencia muy grata y hemos tenido la oportunidad de aprender mucho de ellos”.

Por su parte, Manuel Olvera señaló que “es un placer enorme tener aquí a tantos compañeros. Creo que algo bien habré hecho para teneros a todos aquí y estoy súper agradecido. Estos 33 años se me han hecho muy cortos. He disfrutado, he tenido buenos y no tan buenos momentos, aunque siempre recordaré las cosas bonitas, recordando que somos servidores del pueblo de Chiclana y por ello trabajamos”.

Además, Agustín Uceta señaló que “ha sido un orgullo y un honor haber trabajado con tantos compañeros. Espero que la plantilla siga aumentando, porque el Ayuntamiento está en ello y eso posibilita que los más viejos se vayan jubilando ya”.

Hay que resaltar que Manuel Olvera Guerrero se jubila a los 60 años, después de más de 33 años de servicio en el Ayuntamiento de Chiclana. En este sentido, ha formado parte de la plantilla del Ayuntamiento desde 1990 y se ha jubilado el 15 de abril de este año. Agustín Uceta Pérez se jubila a los 60 años, prestando servicio desde 1998 hasta el 12 de abril.