El Gobierno central abre de nuevo la puerta al proyecto de la Ronda Oeste

Tras años relegado a un segundo plano, el proyecto de construcción de la Ronda Oeste, la carretera que circunvalaría la ciudad desde la Avenida del Mueble hasta las Mogarizas por la parte oeste de la ciudad, parece que vuelve al primer plano de la actualidad, tras la reunión mantenida el miércoles en Madrid por parte del equipo de gobierno y la Dirección General de Costas.

Así lo anunció ayer el propio alcalde, José María Román, acompañado por la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, responsables municipales que participaron del citado encuentro en la capital para tratar de recuperar una iniciativa que en su día se calificó de vital para la localidad en cuanto a las conexiones y a la mejora de las infraestructuras en relación con diferentes ámbitos.

Otros asuntos tratados son la concesión de salinas y la presentación del Plan Especial de Sancti Petri

De esta forma, según explicó Román, el objetivo que dicha reunión no era otro que el de retomar un tema que durante el pasado año no tuvo el tratamiento deseado por parte del Gobierno central, entonces presidido por el PP, momento en el que Costas emitió un informe negativo de la nueva ronda metropolitana que impidió su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana que se encontraba en proceso de aprobación. "En su momento no entendimos los motivos por los que una carretera que ya estaba incluida en el anterior PGOU recibió un informe negativo por parte de Costas, cuando se trataba de la misma ronda metropolitana", argumentaba el primer edil a este respecto.

Por ello, en esta ocasión se ha optado por volver a intentarlo con la nueva Dirección General de Costas, trasladando a la Administración central todos los proyectos de trazado y de ejecución ya realizados de la Ronda Oeste para que sean valorados de nuevo y puedan decidir en consecuencia. A este respecto, el alcalde se mostraba satisfecho y optimista sobre la acogida del proyecto por parte de Costas, aunque no se atrevió a hablar aún de plazos en lo que a una posible respuesta se refiere.

"El objetivo ahora no es otro que el de trasladar la documentación existente sobre esta iniciativa para que vuelva a ser valorada y se replantee su posible inclusión en el nuevo PGOU, trámite indispensable para que, en el momento en el que se pueda acometer su ejecución por parte de la administración competente, ésta cuente con los requisitos necesarios para ello", incidió Román, recordando que, "aunque en estos momentos no se contempla actuación alguna al respecto, no cesaremos en el empeño de reclamar un proyecto muy importante para la ciudad y para luchar contra las retenciones y el colapso de tráfico en diferentes zonas del municipio y que ya cuenta con el proyecto de ejecución de tres de sus cuatro tramos realizado".

Por otra parte, el regidor chiclanero también anunció que durante el citado encuentro con Costas se solicitó la concesión de las salinas de Carboneros, "un espacio que es propiedad del Ayuntamiento pero respecto al cual necesitamos también la concesión de 30 años prorrogables por otros 30 para poder poner en marcha un importante proyecto de turismo ornitológico, acuicultura y salinas que estamos elaborando y que en breve será presentado", apuntó.

Por último, el encuentro en Madrid también sirvió para que los representantes municipales presentaran de nuevo ante Costas el Plan Especial de Sancti Petri, un documento que, según explicó Román, fue entregado a la Administración central en septiembre del pasado año y en torno al cual se citó al equipo de gobierno en enero de 2018, pero sin que se emitiera informe alguno al respecto por parte de Costas.

Ahora, con el nuevo Gobierno presidido por el PSOE, desde el Consistorio se confía en que la iniciativa reciba el respaldo estatal. Asimismo, el primer edil recordó que el documento se encuentra actualmente en fase de aprobación definitiva tras recibir el texto las aportaciones de colectivos y sectores implicados. "Una vez se completen los trámites técnicos que restan en los próximos días, el documento será aprobado inicialmente en Junta de Gobierno Local y pasará a exposición pública y periodo de alegaciones, tras el cual podrá recibir la aprobación definitiva", explicó Román, al tiempo que recordaba que, en paralelo al Plan Especial, se ha de tramitar la nueva concesión del poblado en coherencia con dicho Plan, de forma que sean factibles los usos contemplados en la planificación urbanística de la ciudad.

En este sentido, el primer edil recordó que "el contenido de este Plan Especial apuesta por los usos que ya se desarrollan en el poblado y potencia algunos de ellos como el pesquero, dotándolo además de una oferta gastronómica y de ocio que le otorgan un potencial y un cuerpo fundamentales para su futuro desarrollo"