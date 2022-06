La Fundación Vipren presenta una nueva exposición virtual, ‘Fotografías y Pinturas’

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; el presidente de la Fundación Vipren, Miguel González, y el artista local, Juan Quiñones Grimaldi, han presentado la nueva exposición virtual de la Fundación Vipren, que lleva por título ‘Fotografías y Pinturas’. Esta muestra ya está disponible para el público en el espacio web y puede ser disfrutada por cuantas personas lo deseen en este enlace.

Durante la presentación, Susana Rivas ha agradecido a la Fundación Vipren “dar visibilidad a los artistas locales, abriéndoles esa ventana para acceder a su obra mediante la web. Además, quiero agradecer a Juan su cuidada obra, tanto en pintura como en fotografía, retratando a personas en imágenes cotidianas, que trasmiten y que son muy cuidadas”. La delegada ha agradecido a Juan Quiñones la donación “del libro que ha realizado, que nos va a acompañar desde hoy”.

Por su parte, Juan Quiñones ha explicado que “soy autodidacta y he pintado desde pequeño. Mi aprendizaje ha sido de ensayo y error y no me arrepiento. Aunque estudié psicología, paralelamente he pintado y he hecho fotografías. En ambos aspectos lo que me interesa es el ser humano y mi pintura es figurativa con un matiz surrealista y fantástico. Más tarde, desarrollé la técnica y ahora lo que hago es un figurativo, pero mucho más abierto, expresivo, con un matiz pop y muy colorista. Me gusta representar situaciones de las gentes en distintos conceptos, pero siempre es una pintura feliz”.

Con respecto a la fotografía, ha explicado que “trabajé el blanco y negro porque lo podías hacer en casa y revelarlo en tu laboratorio. Aquí también me interesa el ser humano, fotografiar a las personas, tanto en la calle como en retratos y estudio”.

Además, Miguel González ha agradecido el interés por esta exposición, destacando el alto interés que tienen estas exposiciones virtuales, “llegando a 850.000 visitas, de 160 países diferentes. En este nuevo ciclo de exposiciones hemos llegado a las 60.000 visitas”.

Juan Quiñones Grimaldi

Juan Quiñones Grimaldi lleva desde su juventud asombrando a los espectadores de sus fotografías y sus cuadros. Su fina mirada captura la vida en el momento idóneo para contarnos historias plagadas de detalles que inundan nuestra imaginación. Esa mirada le ha servido para ganar reconocimiento en dos mundos: el de la fotografía y la pintura. En la primera maneja con maestría el blanco y negro, la composición y la temática cotidiana. Su pintura es el espejo colorista de su fotografía. Destaca la fijación por el detalle y el cuidado puesto al moldear, casi como un escultor, las formas de los personajes, las arrugas de la piel, los pliegues de las prendas. En ambas brilla revelándonos, en toda su naturalidad, en toda su verdad, la vida, la personalidad y la belleza de las gentes que se han cruzado con su mirada. Desde su Chiclana natal hasta Nueva York, desde Cádiz a Venecia, pasando por Málaga, Sevilla, Las Palmas, Florencia o Roma.

Fue galardonado con el primer Premio Provincial del Salón Nacional de Fotografía Ciudad de Chiclana, segundo premio de Fotografía del Certamen Universidad de la Laguna y seleccionado en la modalidad de Pinturas en Aduana 89 y 91. Su obra ha sido expuesta en numerosas salas y galerías, tanto de forma colectiva como individual. Antares y El Lineal de Sevilla, Lyman New London en Estados Unidos, Biarritz Art Gallery en Francia, Modotti Tailerra en Fuenterrabía (Guipúzcoa), el Castillo de Santa Catalina de Cádiz, GH40 en San Fernando y la Casa de Cultura de Chiclana. Recientemente ha publicado el libro Fotos, donde recopila una extensa selección de su obra fotográfica.