Fin a la huelga de la panificadora Butrón

La huelga de la panificadora Butrón ha concluido tras diez meses de movilizaciones. Así lo ha constatado la Asociación de Empresas de Chiclana, que ha emitido un comunicado para señalar al sindicato CGT por la "situación de incertidumbre" que provocada en este tiempo, ya que a su juicio, al igual que la empresa, se trataba de una convocatoria "desproporcionada e injustificada".

El juzgado de lo social nº 1 de Cádiz se pronunció el pasado 6 de julio sobre el despido del delegado sindical por el que se iniciaron las movilizaciones. La sentencia considera que el despido fue improcedente y condena a la empresa a pagarle 10.331 euros de indemnización o readmitirlo de inmediato con el abono de las mensualidades pendientes. Sin embargo, no considera probada que la causa del despido fuese la actividad sindical.

La empresa siempre ha sostenido que el trabajador se ausentó de su puesto de trabajo para asistir a eventos personales sin permiso del dueño. Además, acusaba al empleado de "dejar su puesto de trabajo para fumar", estando prohibido por medidas de higiene.

"A menudo, la empresa se percibe como la culpable, sin tener en cuenta el daño a su imagen, las opiniones de las entidades financieras que las apoyan y las consecuencias de esta reputación en futuras inversiones. A pesar de la amplia cobertura mediática y la interminable actividad en redes sociales, ahora que la empresa ha demostrado que tenía razón al despedir al trabajador, la noticia no se valora, no se piden disculpas y los medios por el momento no se hacen eco de ella", expresaron los empresarios en un comunicado.

Por su parte, el sindicato CGT considera la sentencia una victoria y ha confirmado que los empleados volverán a sus puestos de trabajo. Antes de la reincorporación, exigieron mediante burofax el cumplimiento del convenio.

La asociación de empresas ha acusado al sindicato de "presumir de una representatividad inexistente, generar y fomentar conflictos y evadir las soluciones". De hecho, señalaron al sindicato por el intento de huelga durante la Feria de San Antonio o, más recientemente, el de astilleros de Cádiz.