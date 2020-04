El Ayuntamiento de Chiclana adopta medidas para dar cobertura a las personas mayores durante el decreto de estado de alarma, que llegan para unirse a todas las que se han venido adoptando en las últimas semanas y que van encamindas a ayudar a la ciudadanía en estos momentos tan complicados. Así pues, la primera medida que se ha adoptado ha sido la de habilitar un número de teléfono para la atención al mayor, que es 956490213 y que “pretende recoger todas aquellas demandas que se nos van planteando y que irán surgiendo a medida que vaya pasando el tiempo, procedentes de nuestros mayores”, han explicado el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, y la delegada municipal de Tercera Edad, Mª Ángeles Martínez Rico, áreas que trabajan de forma conjunta para pode prestar estos servicios.

Desde el Consistorio se ha explicado que los recursos que se van a poner a disposición de este sector de la población son varios. En primer lugar, un servicio de comida a domicilio a través de una empresa que se dedica al catering y que facilitará los menús diarios a aquellas personas que lo soliciten previo pago de los mismos. El servicio se ofrecerá de lunes a domingo, para pedidos de cuatro o más pensiones completas se incluye el desayuno por el mismo importe e incluye lo siguiente: Almuerzo: primer, segundo plato y postre (8€). Cena: primer plato y postre (5€), Pensión completa: Almuerzo y cena (12€).

En segundo lugar, Protección Civil se va a encargar de hacer las compras de alimentación y de productos de farmacia para quienes no puedan salir de sus domicilios y manifiesten no tener a nadie que les haga estos recados. Los días previstos para atender estas demandas por parte de Protección Civil serán los martes y miércoles en horario de mañana. En el caso de que Protección Civil no puedan atender una demanda por estar fuera de los días y horas establecidos, se recurrirá a la bolsa de voluntarios colaboradores de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana.

Por otro lado, Cruz Roja también colabora con Servicios Sociales a través de su voluntariado para atender las demandas de nuestros mayores. Por un lado, Cruz Roja ha firmado un convenio con el colegio de farmacéuticos de la provincia para dispensar medicamentos a las personas mayores en sus domicilios que vivan solas, no puedan desplazarse y no tengan familiares que les puedan hacer la compra de medicamentos. Este servicio sólo puede ampliarse a personas con problemas de movilidad y sin familiares que no salgan de casa.

El procedimiento es el siguiente: La persona mayor llama por teléfono a su farmacia de referencia e indica a su farmacéutico la medicación que necesita y que se encuentra incluida en su tarjeta sanitaria. El farmacéutico prepara el pedido y envía una petición a Cruz Roja para que acudan personas voluntarias, asignadas a ese programa, a la farmacia y lleven el pedido ya preparado a casa de la persona mayor. El pago del pedido lo realizaría la persona a la farmacia una vez finalice el confinamiento y vuelva a salir, pues el farmacéutico tendrá una cuenta creada de cada cliente, o si la persona se maneja bien a través de pagos por internet le haría una transferencia a la cuenta de la farmacia. Ya cada farmacia establece su forma de pago con su clientela.

En cuanto a los alimentos, Cruz Roja atiende también a las personas mayores sin recursos que se encuentran dadas de alta en sus listados y que cuentan con el informe de derivación de los Servicios Sociales. En este caso, les entregan a domicilio los alimentos que correspondan según el número de personas que convivan en el mismo domicilio.

Por otra parte, también cabe la posibilidad de acceder al servicio de comedor de carácter gratuito a domicilio a través del catering gestionado por la Junta de Andalucía exclusivamente para todas aquellas personas que estén en posesión de la Tarjeta Oro.

También se le ofrece la posibilidad de que puedan hacer sus compras por teléfono dirigiéndose a los establecimientos de la localidad que disponen de servicio a domicilio. Son muchos los comercios que se han adaptado a esta situación y ofrecen a sus clientes la posibilidad de hacer las compras vía telefónica. (Se adjunta documento con estos contactos).

“Se trata de unos servicios básicos que debemos ofrecer a nuestros mayores, que son uno de los colectivos más vulnerables en esta situación tan complicada que nos encontramos”, han expresado los delegados, que también han señalado que “muchos de estos mayores están solos, por ello, todos estos servicios son básicos y fundamentales para poderlos atender de la mejor forma y que ellos tampoco salgan de casa. Por nuestra parte y por parte del voluntariado que colabora con nosotros, para el que solo tengo palabras de agradecimiento, pondremos todo lo que está en nuestra mano para seguir atendiendo a estas personas como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Ellos nos han cuidado siempre y ahora nos toca a nosotros cuidar de ellos”.