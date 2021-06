Siempre Así y Jorge Blass estarán en la Gran Gala Solidaria de Concert Music Festival

Maluma pospone su concierto y se incorpora un tributo a ABBA

Novedades en el cartel de la IV edición del Concert Music Festival. El concierto previsto del colombiano Maluma ha sido finalmente pospuesto debido “a la situación de incertidumbre derivada de la crisis sanitaria del Covid-19”, según anuncia la organización. La nueva fecha será el 22 de julio de 2022.

Sin embargo, continúan las incorporaciones al evento de Sancti Petri. ABBA Manía, el grupo tributo a ABBA número uno del mundo, aterriza el próximo 29 de julio. La banda tributo inglesa reproduce de forma fiel la estética y estilo de los integrantes de la agrupación sueca más importante de la historia y una de las bandas iconos del Europop. Los asistentes podrán disfrutar de absolutos himnos como Dancing Queen, Mamma Mia o The winner takes it all. Las entradas ya están a la venta.