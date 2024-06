Chiclana se suma a la conmemoración del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos

El alcalde de la ciudad, José María Román, y los delegados de Servicios Sociales y Salud, Francis Salado y José Alberto Cruz respectivamente, han visitado la mesa informativa que la Asociación Alcer Cádiz ha instalado en la Plaza de las Bodegas con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.

“El primer miércoles de junio es el Día de Donante de Órganos y Tejidos y hoy hemos venido a esta mesa informativa tan importante, porque hablamos de la donación de órganos para ayudar a otras personas”, ha expresado el alcalde, quien ha resaltado que “afortunadamente estamos en el país de mayor número de donantes, lo que demuestra la gran conciencia ciudadana”.

Por su parte, Domingo García, socio de Alcer, ha destacado que “yo he sido trasplantado de riñón en dos ocasiones, la primera vez tuve un rechazo a los 14 años, por lo que tuve que ir a diálisis. Y a los años me volvieron a trasplantar y ya llevo 15 años y todo va muy bien”. “Agradecer a todos los donantes, porque gracias a ellos están viviendo personas como yo”, ha expresado Domingo García, quien ha añadido que “es muy importante la concienciación para ayudar a las personas”. “Y, por supuesto, agradecer a todos los profesionales que me han atendido en todo momento en el hospital Puerta del Mar”, ha expresado.

Finalmente, la psicóloga de la Asociación Alcer Cádiz, María Gómez, ha destacado que “hoy estamos en muchos puntos de la provincia de Cádiz sensibilizando a la población, pero también homenajeando a aquellas personas que han donado”.

Hay que recordar que el primer miércoles del mes de junio desde 1979 el colectivo de personas con enfermedades renales conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos para homenajear a todos aquellos donantes y sus familiares, que con su gesto altruista han contribuido a salvar vidas.