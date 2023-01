“Chiclana va a tener presupuesto en los próximos días pese a las mentiras y falsedades de la señora Hita”

“Chiclana va a tener presupuesto en los próximos días, pese a las mentiras lanzadas por la portavoz del PP, Ascensión Hita”. Así de contundente se ha mostrado el delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero Bey, tras las últimas declaraciones vertidas por la concejala popular sobre la falta de presupuesto municipal. “En la nota de prensa de la señora Hita dice una sarta de mentiras y falsedades, entendibles por el cierto nerviosismo de esta persona, ahora que estamos en puertas de unas elecciones municipales y hay partidos que no tienen las cosas muy definidas aún. De ahí que se cometan algunas torpezas a la hora de hacer declaraciones”, ha comentado Joaquín guerrero Bey, quien ha aclarado que efectivamente vamos a tener presupuesto”.

“Un presupuesto no se hace de un día para otro y llevamos varios meses formulando las cuentas, pero es necesario para ello obtener la información de todas las delegaciones y de las distintas secciones, para que podamos acomodarlo y tener un proyecto de ciudad para este ejercicio”, ha explicado el delegado de Hacienda, quien ha añadido que “la cuestión de personal también es importante, al igual que las inversiones previstas”. “Pero le quito la preocupación a la señora Hita y en los próximos días vamos a convocar a los distintos partidos políticos, con el objetivo de tener el borrador de presupuesto para su aprobación inicial entre finales de enero y febrero”, ha incidido.

Asimismo, el responsable del área ha indicado que “nos extraña ese interés repentino de la señora Hita por el presupuesto, cuando en los siete presupuestos que llevo yo como delegado de Hacienda siempre me encuentro con el voto en contra del Partido Popular”. “En el actual presupuesto llevábamos 11 millones de euros de inversiones y el PP se opuso y solo quiere que Chiclana no vaya bien para intentar favorecerse de ello”, ha comentado Guerrero Bey, quien ha añadido que “lo mismo sucede con las modificaciones de créditos para mejorar las inversiones”.

“Es curioso que, cada vez que se entera de que vamos a hacer algo, en este caso el presupuesto, pero también algún proyecto u obra, sale ella en prensa pidiendo que se haga”, ha comentado el delegado de Hacienda, quien ha añadido que “esto no es más que una prueba palpable del fariseísmo de la señora Hita”. “Aquí dice una cosa, que no se cree ni ella misma, y luego hace lo contrario, tal y como sucede ahora que está de parlamentaria, diciendo una cosa en Chiclana y votando lo contrario en Sevilla”, ha lamentado Joaquín Guerrero Bey, quien ha recordado “el nulo interés por Chiclana de esta señora, que tuvo su mayor ejemplo con el cambio de día de los plenos municipales a petición de ella por coincidir con el Parlamento y en la sesión de noviembre, que ya se celebró en lunes, no compareció”.

Asimismo, Joaquín Guerrero Bey ha lamentado que “son clamorosos sus silencios en reclamaciones tan básicas como un nuevo centro de salud en la Cucarela, o que nos pague la Junta de Andalucía los 3 millones que nos costó el centro de salud de Los Gallos, del que ahora pretenden arañarnos cerca de un millón de euros después de habernos obligado a devolverles 1,8 millones de euros, sin haber abonado a día de hoy ni un céntimo y teniendo en precario dicho centro, como si fueran unos okupas administrativos”. “Y también son clamorosos sus silencios con el proyecto de Ciudad Amable, con la ITI de Sancti Petri, con la carretera de Los Barrancos, con los Juzgados que se iban a instalar en la Plaza Mayor y que se negaron a hacerlo cuando ya estaba todo listo, con la vida que generaría al centro de Chiclana”, ha incidido.

“Cada uno debemos saber cuáles son nuestras responsabilidades y llevarlas a cabo, por lo que no se debe mirar a otro lado ni votar en contra de los intereses de nuestra ciudad cuando toca defenderla”, ha expresado el delegado de Hacienda, quien ha insistido en que “vamos a tener presupuesto y lo llevaremos a Pleno a finales de enero o en el mes de febrero, ya sea en la sesión ordinaria o en una extraordinaria”.