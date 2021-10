"Sin Chiclana esta novela no existiría"

Confiesa Guillermo Alonso del Real que "escribir es divertir y divertirme" y esa tan loable misión traspasa como un afilado cuchillo las páginas de su última novela para interpelar directamente al lector a través de uno de los mecanismos más infalibles para conectar seres humanos: el humor. De esta manera, con risas negro sobre blanco, presentará el autor la obra J. Marat, poeta y detective (Q-book), que dará a conocer el próximo día 21 de octubre (19:30 horas) en el Museo Taurino Francisco Montes "Paquiro" de Chiclana.

Una obra que surgió "de un trabajo de investigación" y de su enorme interés por "la novela de principios del siglo XX. Recopilé un montón de material de ese tipo y pensé que aquello tenía opciones literarias, así que me puse con la novela después de muchísimas horas de documentación", explica Alonso del Real sobre la génesis de este nuevo proyecto que recoge el testigo de libros como Argantonio en Chiclana o los enigmas del Santo Prepucio (2013) e Historias poco ejemplares (2017)

Comenzó a tomar forma así una historia que tiene como protagonista a Pepe Tocino, para la literatura J. Marat, desde "una trama policíaca en tono humorístico" -cuenta el autor- y a caballo entre Chiclana y un Madrid "muy sugestivo", en ebullición. Una "novela de ida y vuelta", en dos mundos muy diferentes que el autor domina a la perfección y donde confluyen ecos de Sherlock Holmes, Rocambole, Valle-Inclán y su universo de "bohemios, escritores y golfos" y personajes reales e imaginarios de esa época, incluso "algunos de ahora, divertidos e interesantes, que entremezclo con los de los años XX", explica. La diversión como objetivo final, sin duda, está garantizada en este aparente batiburrillo literario.

En la trama, J. Marat investiga la desaparición de Alberto Insúa, "un escritor famosísimo en su época, que ganó muchísimo dinero en un tiempo en que la literatura tenía público", relata Alonso del Real. Y en dichas pesquisas llevadas a cabo por este aspirante a detective anarquista, ateo y poeta, y "muy divertido", Chiclana se erige como elemento "esencial", según el escritor. "Sin Chiclana J. Marat no sería como es ni la novela podría existir, no sería nada", asegura sobre la tierra natal del protagonista y a la que el propio autor, madrileño de cuna, está vinculado desde hace largos años.

Guillermo Alonso del Real, que se define a sí mismo como un escritor "meticuloso, que no improvisa", habla también en clave literaria a través de J. Marat, su trayectoria como poeta me "parece un aspecto muy interesante y que me divierte mucho". Detective y escritor, dos trayectorias que "discurren en paralelo" en la novela y que le llevan a conocer a Juan Ramón Jiménez, Jacinto Benavente, Ramón Gómez de la Serna o Rafael Cansinos Assens, personajes todos que amplían su horizonte vital y profesional a su llegada a la capital de España, colocándole frente a las narices un mundo de posibilidades "al que se adapta muy bien" y repleto de episodios que harán las delicias del lector.

En la trayectoria de Alonso del Real cabe prácticamente todo: autor de narrativa y teatro, periodista y catedrático de Lengua y Literatura. Además, fue senador por Cádiz en la legislatura constituyente de 1977 a 1979, director de la Escuela de Arte Dramático de Madrid y director del chiclanero IES Poeta García Gutiérrez. Desde 2014 es articulista de Diario de Cádiz. Sin embargo, pocas cosas le gustan más que "escribir en clave de humor", una afición que pretende seguir desarrollando con esta última creación, ya a la venta.