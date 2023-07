Chiclana ejecutará en plazo más del 95% de los proyectos de la Edusi

En un momento en que buena parte de los municipios de la provincia se ven con el agua al cuello por no haber hecho los deberes a tiempo, el Ayuntamiento de Chiclana va a ejecutar en plazo más del 95% de los proyectos de la Edusi. Más aún, actualmente ya trabaja en la preparación de proyectos para la próxima convocatoria. Y todo esto con el mérito añadido de que al Consistorio dirigido por José María Román se le concedieron estas ayudas en la tercera convocatoria (Cádiz, por ejemplo, lo fue en segunda instancia, diciembre de 2017, un año antes que a Chiclana).

El buen trabajo realizado por el Consistorio chiclanero hace que, actualmente, de los 12,5 millones de importe inicial con que contaban de la Edusi ya hayan contratado 10.723.494,20. “Nuestra idea es que, a finales de este año 2023, esté ejecutado casi el total de la Edusi. Chiclana no va a tener problemas como estamos viendo que está ocurriendo en otros muchos ayuntamientos, que están pidiendo prórrogas para poder cumplir. Eso no ocurre aquí. Hemos trabajado sin descanso para llegar a donde estamos. No nos ha cogido el toro. Y nos satisface poder decirlo”, comentan fuentes municipales.

La cuestión no es baladí porque Chiclana ha acometido proyectos de gran calado, como la rehabilitación integran de la Alameda del Río (plataforma única), que contaba con un presupuesto de 1.131.096 euros y del que ya se ha contratado un 96%. Las previsiones hablan de que en diciembre estarán al 100%.

Otra de las partidas importantes, y que ya está al 100%, es el de los nuevos autobuses de gas, que ya se han comprado. La inversión en este proyecto llegaba a los 339.469 euros.

Entre las iniciativas que aún faltan por concretarse destacan los proyectos de la Línea 2 de la Edusi, encaminada a la implantación de Plataformas de Gestión Smartcity. A 5 de julio aún restaban 460.000 por licitar para esta plataforma y 100.000 para la Plataforma Digital de Gobierno Abierto, en total 628.120 euros. Sin embargo, para el proyecto de Transformación Digital de los Servicios Públicos, para lo que había presupuestado 1.119.425 euros, ya se ha ejecutado 400.000 euros y hasta ocho iniciativas, entre ellas el Plan Director, están ya terminadas.