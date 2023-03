Chiclana desarrolla su propio Trivago

El alcalde de Chiclana, José María Román, presentó la nueva página web visitachiclana.com, a través de la cual las personas interesadas en disfrutar de nuestra ciudad durante sus vacaciones podrán conocer dónde alojarse, dónde comer y qué actividades se desarrollan en Chiclana. Una presentación que también contó con la presencia de la delegada municipal de Turismo, Pepa Vela; la gerente de Redestinea, Marian Ruiz, así como representantes del tejido comercial, hostelero y del sector inmobiliario de la ciudad.

“Hoy presentamos esta nueva página de promoción de Chiclana, pero sobre todo es un buscador, como si fuera el ‘Trivago’ de Chiclana”, indicó el alcalde, quien resaltó que “Cádiz es la provincia de mayor gasto/día de Andalucía y Chiclana está muy por encima del resto de la provincia, contando con más de 12.000 plazas hoteleras y más de 80.000 de turismo residencial, alcanzando durante los meses de verano los 230.000 habitantes”. “Lo que es importante es que, cuando alguien viene a Chiclana, se le pueda responder a tres preguntas básicas como dónde puedo dormir, dónde comer y qué puedo hacer. Y todo ello es lo que hace esta página”, recalcó.

Asimismo, el regidor chiclanero indicó que “esta página se llevaba trabajando desde hace tiempo y se había hablado en varias ocasiones con las inmobiliarias”. “Pero será una base muy válida si todos participamos de ella”, aclaró José María Román, quien añadió que “Chiclana, en el espacio turístico que tiene y su relevancia, necesitaba una herramienta como ésta, que ayudara a incrementar más la profesionalización y en el que la gente se sintiera más abrigada”. “Esta nueva web llega en buen momento y aprenderemos de nuestros propios errores, porque, en la medida que se vaya cargando de actividades, tendría que ir adecuándose”, manifestó el alcalde, quien incidió en que “es muy importante disponer de esta herramienta para hacer el destino mucho más potente”.

Por su parte, Marian Ruiz agradeció al Ayuntamiento de Chiclana que “haya confiado en mí para poner en marcha este proyecto” y resaltó que “la página web se está trabajando constantemente en su actualización. Contamos con un buscador muy importante en el sector, pero nuestro objetivo no es vender al cliente que esté en Chiclana, sino captar clientes que aún no saben a dónde ir”, comentó la gerente de Redestinea, quien añadió que “utilizaremos campañas de marketing digital para ello, no solo en el mercado español, sino también británico y alemán”.

“Animar a las distintas empresas que, si comprueban que falta algo, que se pongan en contacto con nosotros y podamos hacer el trabajo de actualización de información a través del correo gestion@visitachiclana.com”, comentó, quien añadió que “contamos con la aplicación de traductor de Google, que es la mejor existente”.