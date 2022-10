Chiclana rinde homenaje a Paqui Ruiz y José Manuel Castelló por su firme compromiso con la ciudad

Con motivo del Día Internacional del mayor, que se conmemoró el pasado 1 de octubre, el Ayuntamiento de Chiclana celebró un acto junto a las asociaciones y centros de mayores de la ciudad y en el que se rindió homenaje a dos personas muy comprometidas con la ciudad y con todo en lo que ella se organiza. Se trata de Paqui Ruiz y José Manuel Castelló.

De esta forma, el acto, que comenzó con la actuación de la bailaora Laura Guerra y la proyección de un vídeo elaborado con todos los colectivos de mayores donde explican qué significa para ellos la labor diaria que realizan para las personas mayores en pro de un envejecimiento activo, estuvo presidido por el alcalde de Chiclana, José María Román, quien estuvo acompañado por miembros de la Corporación Municipal y de representantes de los colectivos y centros de mayores, es decir, San Antonio, Virgen de la Soledad, Panzacola, Santa Ana, Huerta del Rosario, Castillo de Sancti Petri y Carboneros. Posteriormente, el regidor chiclanero hizo entrega a los presidentes de los colectivos de mayores de la ciudad de obsequios institucionales como reconocimiento a la labor desarrollada por éstos a lo largo del año.

Asimismo, se procedió al reconocimiento especial a Paqui Ruiz y José Manuel Castelló por su compromiso con Chiclana. En este sentido, destacar que Paqui Ruiz, nacida en Chiclana en 1957, está casada con Nicolás Rodríguez. Tiene cinco hijos y cuatro nietos y en noviembre será abuela por quinta vez. Trabajó como costurera en Muñecas Marín. Su actividad solidaria y de lucha comienza en 1978 cuando llega a la Barriada Panzacola y forma parte de la fundación de la asociación de vecinos Poeta García Gutiérrez, convirtiéndose en uno de sus pilares fundamentales. Su afición al teatro le ha servido para participar en actividades solidarias en favor de GERASA desde hace años y en iniciativas de la Delegación de Tercera Edad como los talleres intergeneracionales ‘Enséñame a jugar’, ‘Jugar no cuesta tanto’ y ‘Abuelos y abuelas con muchos cuentos’. También es catequista en la Parroquia de San Sebastián desde hace más de 15 años.

Por su parte, José Manuel Castelló, nacido en San Fernando en 1938, es electricista especializado en electromedicina. Llega a Chiclana en 1980 para trabajar en el Ambulatorio Jesús Nazareno (actual centro de salud El Lugar). Casado con Paqui Alfaro, tiene dos hijos, ocho nietos y cuatro bisnietos. Formó parte en la fundación de la asociación de vecinos Antonio Machado en los años 80 y Fernando Quiñones en los 90. Destaca por la lucha vecinal emprendida en estas entidades buscando siempre el bien común de sus vecinos y vecinas. Actividad solidaria como visitador de enfermos y personas mayores, también participó en la fundación de Alcohólicos Anónimos en Chiclana.

“Hoy estamos aquí para celebrar el día grande del mayor y hemos homenajeado a dos personas, aunque podíais ser todos vosotros, porque todos formáis parte del relato de la historia de Chiclana”, expresó el alcalde, quien destacó “la diferencia de la Chiclana de mediados del siglo XX, con 20.000 habitantes y una enorme desigualdad, y la actual ciudad de 90.000 habitantes”. “Hoy hemos reconocido a dos personas distintas, una chiclanera de nacimiento y un chiclanero de adopción, con una trayectoria muy importante en el ámbito vecinal y social”, recalcó José María Román, quien añadió que “tenemos una Delegación de Tercera Edad muy potente, con una labor mixta, una parte pública y otra privada con los vecinos. Todo ello, para seguir mejorando y que Chiclana funcione mejor”.

Por su parte, Paqui Ruiz agradeció esta reconocimiento e indicó que “el pasado 26 de septiembre recibí una llamada de teléfono del alcalde para felicitarme por mi cumpleaños y darme la sorpresa de que la Delegación de Tercera Edad me había propuesto para darme un reconocimiento por el Día del Mayor”. “Mi mente se quedó en blanco y no fue hasta horas más tarde cuando se lo comuniqué a mi marido y a mis hijos, pensando qué he hecho yo para merecer esta insignia”, comentó Paqui Ruiz, quien recordó su participación en distintas actividades, “siempre acompañada por compañeros que me han ayudado, por lo que cualquiera de ellos podrían haber recibido este reconocimiento”. “Agradecer al alcalde y a la delegada por pensar en mi para este galardón y quisiera hacerlo extensivo a mis compañeros de la asociación de vecinos, del grupo de teatro, de la catequesis y de los cuentacuentos. Y, por supuesto, compartirlo con mis cinco hijos y cuatro nietos y, sobre todo, con mi marido Nicolás”.

Finalmente, José Manuel Castelló recordó a su madre y que, “tal y como decía ella, hay que ser muy agradecido”. “Cuando me vine a Chiclana, concretamente a la Huerta del Retortillo, fui el segundo en instalarme allí. Y a los dos años me di cuenta de que en los bloques 6 y 7 había una raja en la junta de dilatación y me preocupé por ello, pese a vivir en el bloque 5. Por ello, comenzamos a pelear y logramos que ese bloque tuviera los cimientos necesarios para que los vecinos vivieran tranquilos”, comentó Castelló explicando sus inicios en el mundo vecinal.