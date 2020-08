"Es nuestra obligación informar a las autoridades educativas, a los responsables municipales y a las familias de nuestro alumnado, de la imposibilidad de dar cumplimiento a las medidas establecidas en las instrucciones de la viceconsejería", argumentan directores y directoras de colegios públicos de Chiclana ante las instrucciones que han recibido de la Junta de Andalucía para paliar los efectos del coronavirus una vez que comiencen las clases. Cabe recordar que hace poco días directores de institutos de Chiclana también se expresaron en los mismos términos ante las normas establecidas por el Gobierno andaluz sobre la vuelta a las clases.

En un extenso escrito firmado por directores y directoras de los colegios de Chiclana se hace referencia a multitud de asuntos que dificultan el retorno a las aulas después de que la Junta de Andalucía haya enviado instrucciones al respecto. En este sentido, los directores hacen referencia a la limpieza y desinfección de los centros "un pilar ineludible a la hora de proporcionar un entorno que minimice los riesgos de contagio", señalan. Además, indican que las direcciones de los centros "no podemos responsabilizarnos del diseño, ni de las medidas sanitarias necesarias para afrontar una pandemia como la que sufrimos. Por tanto, exigimos, como condición imprescindible para asegurar un entorno escolar seguro, que la realización de dicho protocolo recaiga sobre personal o empresas expertas en protocolos sanitarios".

Del mismo modo, expresan que la mayoría de los centros educativos de Chiclana, al no haberse reducido la ratio, ni contratado al profesorado necesario para realizar agrupaciones más pequeñas y/o no disponerde espacios, "no podremos asegurar la distancia de seguridad de 1,5 metros que establecen las autoridades sanitarias" .

Con respecto a la flexibilización horaria, los directores aseguran que "se hace inviable la elaboración de los horarios de los centros Infantil y Primaria con tal cantidad de áreas y donde existen dos etapas educativas, en las que hay que contar muchos factores condicionantes, como pueden ser la atención a la diversidad". Además, indican que los centros tienen insuficiencia de personal.

Asimismo, manifiestan las grandes dificultades con los que se enfrentan los colegios en el caso de aislar un caso sospechoso de coronavirusn y, por otro lado, en el desarrollo de los servicios del centro, especialmente durante el funcionamiento del aula matinal y del comedor escolar.

Con todo ello, los directores de los colegios sentencia que "no podemos garantizar la vuelta a las aulas de forma presencial en un entorno escolar seguro en las actuales condiciones de espacios e infraestructuras y con el personal del que disponemos".

El escrito está firmado por las direcciones de los colegios Serafina Andrades; Profesor Tierno Galván; La Barrosa; Isabel la Católica; Carmen Sedofeito; José de la Vega; Giner de los Ríos; La Atlántida; El Trovador; El Castillo; Alameda; El Mayorazgo; Sancti Petri; Nuestra Señora de los Remedios; Al-Ándalus y Federico García Lorca