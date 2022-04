El Ayuntamiento se vuelca, un año más, en apoyo al comercio, empresas y hostelería local

El Ayuntamiento de Chiclana continúa su firme apuesta por apoyar al comercio, empresariado y hostelería local, con el objetivo de que el tejido económico de la ciudad pueda incrementar sus ventas, tras la pandemia del COVID-19. En este sentido, y gracias a la colaboración de los distintos medios de comunicación, tanto a nivel local como provincial, el Consistorio chiclanero ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, una campaña de apoyo al sector económico de la ciudad denominada 1.000 razones para vivir en Chiclana, a través de publicidad en los medios escritos, digitales y audiovisuales locales y provinciales, así como la instalación de cartelería y vallas en el municipio y en los autobuses urbanos.

Esta campaña de apoyo al comercio, la hostelería y el empresariado local dio comienzo en un acto celebrado en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, que estuvo presidido por el alcalde de Chiclana, José María Román, y que contó con la presencia de miembros del Gobierno municipal, representantes de distintos medios de comunicación locales y provinciales que participarán en esta campaña, así como de las asociaciones de empresas, hostelería y comerciantes de Chiclana.

José María Román destacó que “son los medios de comunicación los que cuentan lo que pasa en Chiclana y lo que vamos consiguiendo. Cuando miro y veo las mil razones para elegir Chiclana, veo los logos que se unen y lo más importante es que todos formamos parte de esto, estando presentes los logos de los hosteleros, comerciantes y empresarios. Queremos hacer un modelo de ciudad en el que participen todos y el objetivo claro que todas las partes tenemos es que Chiclana siga avanzando, mejorando y creciendo. Además, muchos nos ven como un lugar complementario, ofreciendo un servicio público a la Bahía de Cádiz y eso es perfecto y fundamental”.

“Nuestro crecimiento tiene que ver con nuestra calidad de vida, porque nadie se va a una ciudad si no sabe que va a estar a gusto”, especificó el alcalde, destacando que “esto nos lleva a hablar un poquito del orgullo de la ciudad, en una población en la que el 45 por ciento sólo ha nacido en Chiclana, lo que nos ha permitido enriquecernos de todas esas personas procedentes de otros lugares. Los nativos debemos ser conscientes de lo que hemos sido capaces de construir y por eso nos toca sentir orgullo. Comenzamos desde mucho más atrás que otros y teníamos mucho que recorrer, con una tarea complicada. Ahora hablamos del camino de la excelencia y de los retos que tenemos por delante para mantenernos en esa excelencia”.

“Con esta campaña, mostramos una Chiclana distinta y todas ellas existentes. La fuerza del turismo hace que Chiclana sea hostelería, comercio, empresa y sea sector servicios, pero también es industria, es sector naval, con una fuerza muy potente. Por ello, quiero reivindicar el espacio tan importante del mundo de la empresa, de las pymes y del esfuerzo para que Chiclana sea la ferretería de la Bahía, con cinco polígonos industriales, que generan un valor añadido”, especificó, destacando que “Chiclana es una ciudad de condición humilde, pero debemos sentir orgullo de lo que hemos sido capaces de construir, siendo un referente para la provincia y ese logro es gracias al trabajo de todas las partes”.

Además, José María Román hizo hincapié en que “existe un equipo humano de chiclaneros y chiclaneras muy ilusionados por lo conseguido, pero mucho más ilusionados por lo que nos queda por delante, con proyecto para seguir creciendo y mejorando y por eso reclamamos para seguir mejorando y es una obligación del Gobierno y de todos, para aunar esfuerzos con el objetivo de seguir avanzando y estar en el camino de la excelencia, siendo una ciudad elegida por muchas personas”.

Por su parte, la gerente de Emsisa, empresa municipal responsable del Departamento Destino Chiclana, destacó que “Emsisa puso en marcha en el actual periodo corporativo el Departamento Destino Chiclana, a través del cual comenzamos a trabajar de la mano de empresas, comercio y hostelería en la promoción de nuestro municipio, tanto en la propia localidad como fuera de ella”. “Hoy iniciamos esta campaña de Primavera en apoyo al tejido económico de Chiclana en estas semanas previas al verano. Una campaña en la que desde el Ayuntamiento de Chiclana seguimos apostando por darle un nuevo impulso a un sector que tan mal lo ha pasado durante estos dos años de pandemia y que se ha convertido en el motor económico de un municipio turístico como el nuestro”, recalcó.

Asimismo, la presidenta de la Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana, Ana Belén Mota, indicó que, “trabajando todos juntos, seguiremos creciendo. Este año creo que hemos logrado ese objetivo y por eso agradecer al Ayuntamiento la gran campaña, que nos apoya y nos da visibilidad en los medios de comunicación”. “Mi padre me dijo que el movimiento se demuestra andando y creo que Chiclana que se está demostrando”, incidió Ana Belén Mota, quien ha añadido que “somos optimistas, porque nos estamos convirtiendo en un punto de referencia comercial, en el que no solamente estamos atrayendo a nuestra ciudadanía, sino también de localidades de alrededor y turistas, que se van encantados y vuelven”. “Chiclana es un paraíso y tenemos muchas ganas de este verano, después de que la Semana Santa nos haya impulsado bastante”, manifestó.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu, resaltó que “es cierto que hay 1.000 razones para visitar y vivir en Chiclana, una ciudad que está creciendo constantemente y que ofrece más opciones a los turistas que nos visitan”. “Una de esas razones es precisamente la gastronomía, porque tenemos unos productos de calidad y que siempre han estado en nuestras casas”, ha indicado Vittorio Canu, quien ha añadido que “también estamos trabajando para ofrecer un servicio de calidad”. “Todo ello, sumado al entorno maravilloso y el clima que disfrutamos nos lleva a tener un destino de referencia”, ha incidido el responsable de los hosteleros chiclaneros, quien ha alabado “el buen momento para llevar a cabo esta campaña, después de una gran Semana Santa, por lo que este verano nos tenemos que preparar”.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Empresas de Chiclana, Antonio Junquera, agradeció al Ayuntamiento la implicación de este colectivo empresarial en la campaña de promoción, “lo que nos lleva a ser protagonistas de esas razones para vivir en Chiclana y precursores de que nuestro municipio se mantenga como referencia en muchas de los sectores económicos dentro de la provincia, la comunidad autónoma y a nivel nacional”. “Yo, que he nacido aquí, no lo tengo muy difícil para hablar de 1.000 razones para vivir en Chiclana, porque mi trabajo lo desempeño aquí, paso mis ratos de ocio aquí, disfruto de la naturaleza aquí, compro en comercio de aquí, voy al teatro de aquí, consumo en la hostelería de aquí, trabajo en la industria de aquí y comparto nuestras playas, marismas y campos con nuestros visitantes. En definitiva, más que vivir en Chiclana, convivo con ella”, expresó Antonio Junquera, quien indicó que “es cierto que tenemos que esforzarnos para que, año tras año, podamos sumar razones para que sigamos siendo elegidos, aunque no es un gran esfuerzo porque nuestras principales razones son nuestras costumbres y nuestra forma de ser”.

“Desde que tomé el cargo en la asociación apostamos por el fortalecimiento agro-alimentario y pronto organizaremos una nueva edición de ‘Pon Chiclana en tu mesa’, pero también tenemos muchas aspiraciones en el turismo deportivo y el ocio”, indicó el presidente de la Asociación de Empresas de Chiclana, quien ha añadido que “el sector de la construcción tiene que retomar el pulso en cuanto se empiece a alumbrar el escenario de la ordenación urbana, por lo que pedimos a todas las administraciones que no escatimen en diálogo para que, cuanto antes, este sector se reactive de nuevo”. “Y, por último, incidir en que tenemos que trabajar por lograr la excelencia, para que estas 1.000 razones se vean incrementadas cada año”, comentó.

Campañas publicitarias

Hay que resaltar que el Ayuntamiento de Chiclana ha puesto en marcha distintas campañas de publicidad para fomentar las compras en las empresas, comercios y establecimientos hosteleros de Chiclana, así como promocionar la ciudad, que se prolongará durante los próximos meses. En este sentido, indicar que se llevarán a cabo programas en directo, además de inserción de cuñas publicitarias, en radios locales y provinciales como Radio Chiclana, Cadena Ser, Canal Sur Radio, Cadena Cope, Onda Cero y Radio Marca Cádiz. Asimismo, el Ayuntamiento publicitará esta campaña en medios audiovisuales como 8TV, Tuya La Janda, Grupo Publicaciones del Sur y Canal Sur Televisión; en prensa escrita como Diario de Cádiz, El Periódico de Chiclana, Viva Chiclana, La Voz de Cádiz y La Voz del Sur y en redes sociales a través de Avante Medios y Boom Social Media.

Asimismo, el Ayuntamiento de Chiclana ha llevado a cabo la instalación de vallas publicitarias y cartelería en las marquesinas de las paradas de autobús a lo largo del término municipal, así como en los propios autobuses urbanos.