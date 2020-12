El Ayuntamiento de Chiclana entrega 40.000 euros a la campaña ‘Ningún Niño sin Juguetes’

El alcalde de la ciudad, José María Román, y presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juan Jesús Sánchez, han firmado el convenio de colaboración entre ambas partes, en un acto en el que también ha estado presente del delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, así como representantes de la asociación. Así, con la intención de fomentar las fiestas navideñas y la festividad de los Reyes Magos, el Consistorio concede 40.000 euros a dicha entidad para la distribución de regalos a las familias con menos recursos económicos dentro de la campaña ‘Ningún niño sin juguetes’, así como para la organización de otras actividades que se realizan entorno a esta iniciativa.

En este sentido, hay que destacar que, debido a la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 y, como consecuencia de ello, al aumento de familias desfavorecidas, en esta ocasión la campaña atenderá a más de 800 niños y niñas de Chiclana, lo que supone un importante incremento respecto al pasado año, cuando fue atendido un total de 675 menores de entre dos y 13 años.

Asimismo, resaltar que este convenio tiene como objetivo instrumentar la colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Reyes Magos, promoviendo y desarrollando conjuntamente todas las actividades relacionadas con la festividad y, en particular, con la campaña ‘Ningún niño sin juguetes’, así como la visita y el reparto de obsequios a las personas mayores de los centros de día y centros de mayores y los actos relacionados con la proclamación de los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real.

Durante la firma, el alcalde ha agradecido a la Asociación de Reyes Magos y sus miembros “su trabajo. Con este convenio duplicamos la cantidad que se concede a la entidad este año, como consecuencia de que el conjunto de actividades que se celebraba hasta ahora para la campaña, este año no se ha podido hacer. Por ello, hemos incrementado la cantidad del convenio, para que se puedan adquirir, comprar y distribuir todo lo que reciben las familias de la campaña”. Además, ha señalado que “los datos a día de hoy establecen que se atenderán a unos 800 niños y niñas, algo más que el año pasado, pero que no ha crecido lo que podía ser previsible por la situación que estamos pasando. Además, son datos aportados por las diferentes Cáritas, iglesia Evangelista, Cruz Roja y Nueva Luz, que son las entidad que colaboran para llevar a cabo esta campaña”.

José María Román ha explicado que “lo importante es que la Asociación de Reyes Magos, junto a los integrantes del colectivo Cincodeluno, están preparando todo lo necesario para que se pueda cumplir con las familias, a pesar de las circunstancias. La campaña se está realizando con las medidas de seguridad necesarias para poder llegar y que la noche de los Reyes Magos sea una noche de regalos e ilusión y esto se hace gracias a la colaboración de tantas personas y empresas, que se implican con los Reyes Magos, porque de lo contrario todo esto no sería posible”.

Por su parte, Juan Jesús indicado que “serán atendidas 482 familias y unos 800 niños los que serán atendidos este año. Al principio creíamos que los números serían malos, pero teniendo en cuenta las cifras, creemos que algo se estará haciendo bien en Chiclana para que se haya quedado la cantidad en 800 niños y no sean más”. También ha agradecido el trabajo y la colaboración que realizan todas las Cáritas, Cruz Roja, iglesia Evangelista y Nueva Luz. “Gracias a todos y todas y gracias a toda la ciudadanía la campaña es posible”.

Además, ha agradecido al alcalde de Chiclana y al delegado de Servicios Sociales “la ayuda recibida, porque siempre están abiertos a prestar la ayuda que le pedimos para la campaña. Para nosotros, la campaña de este año se nos hacía muy difícil, pero el alcalde nos brindó su ayuda desde el principio”. Además, ha explicado que “hemos buscado la mejor forma de hacer la campaña este año, porque era muy difícil al no poder desarrollar las actividades de años anteriores. Hemos vendido papeletas, loterías o la cena, entre otros muchos. Tenemos la suerte de que Chiclana es muy colaboradora y se vuelca con nosotros, por eso es más fácil poder trabajar para que ningún niño se quede sin juguetes”.

También ha querido agradecer la colaboración de Manuel Ávila, “porque este año no teníamos nave para poder desarrollar la campaña y él nos ha prestado una para que podamos trabajar. Además, quiero agradecer a los chavales de Cincodeluno, a los que tengo en todas mis plegarias, porque son una parte muy importante y compartida con nosotros, porque no solo es pedir para llegar, sino que también hay que organizar y comprar y son ellos los que lo hacen. Sin ellos, la campaña no sería posible”.