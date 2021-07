Antonio José: “En otra vida fui gaditano, lo tengo claro”

Ha sido especialmente duro para el cantante y compositor cordobés Antonio José (Palma del Río, 1995) el pasado 2020, marcado por la situación de pandemia que aún hoy soportamos. Por ello, y aún más si cabe ahora, está deseoso de volver al escenario, en concreto pisar uno muy especial: el Concert Music Festival. "Habrá muchísima magia porque tengo muchas ganas de cantarle a Cádiz. Tengo claro desde que nací que en otra vida fui gaditano. Esta tierra me ha dado muchísimo, siempre. ¡Imagínate estar en ese escenario, con mi familia alrededor!", manifiesta entusiasmado ante su cita mañana con el público en el poblado chiclanero, 22:20 horas, con la gira Antídoto Tour.

Desde la infancia el artista ha sido una voz habitual en el panorama musical y, sobre todo, televisivo de nuestro país. Participó en los Premios Veo Veo, en Eurovisión Junior y ganó la tercera edición de La Voz. Tablas, desde luego, no le faltan. "Los concursos de talentos me parecen superbién, es una oportunidad importante para que artistas que no tienen medios suficientes se den a conocer, una ventana abierta a la música de par en par y no lo digo simplemente porque yo haya estado en alguno. Si tienes suerte de poder seguir dedicándote a la música después de eso, estupendo; si no, es una experiencia más y así hay que tomárselo", explica.

Pero eso pertenece ya al pasado porque en el presente consolidado del artista andaluz está la preparación de un próximo trabajo discográfico, previsto para octubre y cuya espera ha sido atemperada con la publicación en 2021 de dos sencillos, uno de los cuales, Te han visto llorar, se antoja altamente emotivo. "Todas las canciones que componen este álbum tienen un significado importante para mí. Han sido escritas en un momento diferente, complicado, el más complicado de toda mi carrera. Este nuevo disco es mi hijo más querido y estoy contento por poder estar ahora encima de los escenarios, por lo que viene, por actuar en el Concert Music Festival", recalca.

"Mi sueño es actuar en el Falla. Cuando me suba a ese escenario cantaré a Cádiz en su corazón más puro”

Unos tiempos duros, decíamos, que no obstante han influido positivamente en su talento como letrista. "Este tiempo me ha ayudado a reencontrarme conmigo mismo, a retomar la composición. He estado alejado de la televisión para no enterarme de todas las noticias negativas".

Con la música como "mi mejor antídoto" ante el panorama que nos circunda y el escenario como liberación, "estar encima de una tarima para mí es motivo de fiesta" –confiesa–, Antonio José no desvela si en su recital del domingo habrá más que simples guiños a esta tierra de la que anda enamorado, aunque sí comparte una ambición. "Mi sueño desde niño es cantar en el Falla, cuando me suba a ese escenario, ahí le cantaré a Cádiz de la forma en que quiero hacerlo, en su corazón más puro". Quedamos a la espera impacientes.