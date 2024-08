Este vídeo de Instagram te resume 24 horas de fantasía gastronómica en Cádiz: bares y tapas imperdibles en una ruta express por la ciudad

Cuando se habla de gastronomía en Cádiz es muy difícil decantarse por una sola opción. En el casco histórico gaditano podrás descubrir un sinfín de propuestas culinarias que van desde bares, tabernas y hasta restaurantes con estrella Michelin. Si tienes 24 horas para visitar Cádiz las opciones se reducen y no queda de otra que elegir según las preferencias y el tiempo que tengas.

Así que, si estás pensando en venir a descubrir esta maravillosa ciudad y dejarte llevar por los exquisitos sabores de su gastronomía, puedes seguir los consejos de la ruta express que hizo el influencer Pelayo García, más conocido en Instagram como @tortilladeaspirina. En un vídeo de Instagram ha recopilado algunos lugares que ha visitado y los platos que ha probado en cada uno de ellos.

Tal y como podemos ver en el vídeo, que cuenta ya con más de 8.000 likes, el día comenzó en la churrería La Guapa “que puedes cogerlos y tomarte el chocolate o café en las cafeterías de al lado”. Cerquita de allí el Mercado Central de Abastos, con su gran variedad de puestos donde encontrar los mejores productos de la zona. Además de poder hacer tus compras, también cuenta con un rincón gastronómico para tomarte algo a mediodía, “como la Garnacha, para probar el queso payoyo típico de la Sierra de Cádiz”. En este caso probó el queso emborrado de oveja El Bosqueño.

Cádiz sabe a mar, por eso no puedes visitar la ciudad y no probar los pescados típicos de la costa gaditana. “Paradita en Casa Tino para probar para probar las mejores ortiguillas de España. Tampoco podíamos perdernos Casa Manteca y sus chicharrones super finos y sabrosones; y, como no, la tortilla de camarones alucinantemente crujiente y fetén”

Después de un hacer un poco de turisteo y contemplar las puestas de sol de la ciudad, el influencer se dirigió a La Barra de El Faro de Cádiz “donde pudimos probar este vino blanco semidulce de la tierra, que acompañamos con estos dados de atún rojo marinados semipicantes, esta gilda de almadraba con atún ahumado y curado en casa y una tortilla de camarones”.

“Y como la burra vuelve al trigo volvimos a Casa Manteca por la noche para saber por qué se dice la expresión más seca que la mojama cuando está buenísima y jugosa. También para probar una tapa de atún en adobo y para flipar con este salmorejo con helado de Aove”, concluye Pelayo García tras completar su fantasía gastronómica de 24 horas en Cádiz.