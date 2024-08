El vídeo de Instagram que parodia las cinco cosas que hacemos los españoles en todas las playas, incluidas las de Cádiz

Si eres activo en Instagram y te gustan los contenidos de viajes habrás podido comprobar que en verano las playas son las auténticas protagonistas de las redes sociales. No solo las de Cádiz acaparan el centro de todas las miradas, también las de Almería, Huelva, Málaga, Valencia o País Vasco, entre otras del litoral español. Todas tienen un denominador común: disfrutar al máximo de unos baños refrescantes en sus aguas y relajarnos al sol.

Sin embargo, pasar un día en la playa no es tarea tan sencilla. Aunque parezca una actividad relajante, la realidad es completamente distinta y es mejor tomarse estos momentos de estrés con humor. Así es como el influencer y el divertido creador de contenidos de viajes Benja Serra, conocido por su ‘Callejeros Benjeros’, ha reflejado su cuenta de Instagram las ‘Cinco cosas que hacemos los españoles en la playa’. Y sí, también pasa en las de Cádiz.

Con mucho humor, el creador de contenidos representa el estrés que supone “ir cargados con mil cosas” a la playa. Silla de playa, sombrilla y, cómo no, la nevera repleta de comida y bebida para que no te falte de nada en tu día playero. La segunda de las preocupaciones es “que no te roben”, parodiando algunas de las costumbres que tenemos a la hora de bañarnos en el mar y dejando nuestros objetos personales en la sombrilla para que lo vigile el de la sombrilla de al lado.

Otra de las cosas más comunes de los españoles es “romantizar el día en la playa”, disfrutando de los mínimos detalles de la naturaleza. Y de lo ideal a lo menos práctico, “llenarte de arena hasta las orejas” es otra de las cosas más fastidiosas que se viven en la playa. Por último, en la playa se suelen hacer cosas que no harías en tu vida normal, como por ejemplo controlar la hora de la digestión o jugar a las palas. ¿Qué otra costumbre añadirías a estas cosas que hacemos los españoles en la playa?