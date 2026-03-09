Consigue un viaje en globo y una noche de hotel para dos personas

Ya mismo comienza la primavera, la época más bonita en nuestra provincia y en Diario de Cádiz nos hemos unido a Globotur para sortear entre nuestros lectores una experiencia única, dos pasajes para un vuelo en globo y una noche de hotel para dos personas.

Vivir un vuelo en globo por la Sierra de Cádiz es descubrir nuestra tierra desde una perspectiva completamente diferente: en silencio, flotando suavemente sobre sus paisajes naturales y campos infinitos. La experiencia comienza al alba, el cielo se tiñe de tonos dorados y el ambiente transmite calma y el suelo se transforma en un mosaico único.

Día del agua / Glogotur

Participar en este sorteo es muy sencillo, solo tienes que rellenar con datos veraces el formulario que encontrarás a continuación y podrás conseguir esta increíble experiencia para dos personas. Participa antes del 30 de marzo.

No te lo pierdas Disfruta de dos pases en globo y una noche de hotel Quiero participar Al pinchar en el botón "Quiero participar" aceptas las bases legales del concurso y la Política de Privacidad .

Un vuelo en globo aerostático no es turismo convencional. Es desconectar del ruido, observar el mundo desde arriba y sentir cómo la emoción crece a medida que el sol ilumina el paisaje.

Porque en Andalucía, volar es conectar con la tierra desde el cielo. ¡Mucha suerte!