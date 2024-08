Este tren turístico te dará el paseo más divertido del verano por las calles de Conil

Quizás con el calor lo que menos apetezca es caminar mientras haces turismo. Hay ciudades que son más fresquitas que otras, pero en las que aprieta más el calor esta caminata puede ser insufrible. Por ello, si estás de vacaciones en Conil de la Frontera, deberás saber que existe una forma muy original y divertida de descubrir este encantador pueblo de pescadores sin tener que andar.

Un verano más, la Asociación de Empresas y Comercios de Conil, en colaboración con el Ayuntamiento de Conil, vuelven a poner en funcionamiento este medio de transporte tan cómodo y divertido. Seguramente si has estado en Conil lo habrás visto pasar por sus calles y, si aún no has visitado la localidad, pero tienes planeado hacerlo este verano toma nota de esta actividad turística.

El tren turístico de Conil lleva en funcionamiento desde finales de junio y se mantendrá durante todo el verano. En cuanto a su horario, los viernes, sábados y vísperas de festivo será de 19:00 a 01:30 horas, mientras que de domingo a jueves será de 19:00 a 00:30 horas. El trayecto es a diario y la salida tendrá lugar en la parada habilitada en la entrada de la Avenida de la playa, en el Paseo Marítimo de Conil.

En cuanto al itinerario será el siguiente: Salida de la Avd. del Río, Paseo del Atlántico, Avd. Bajada del Chorrillo, Calle Chiclana, Calle Prieta, Plaza Arco de la Villa, Calle Pascual Junquera, Calle Benavente, Calle hermanos Álvarez Quinteros, Calle Virgen de la Luz, Avd. del Río y Llegada.

Recorrer los pueblos en un tren turístico es una experiencia encantadora, que gusta a niños y mayores. Además de disfrutar de momentos en familia, también te permite disfrutar de una manera relajada del entorno y del paisaje. Su velocidad reducida, la compañía de los demás pasajeros y la comodidad de ir sentado mientras contemplas algunos de los encantos de los pueblos hace que la experiencia en tren turístico sea inolvidable.