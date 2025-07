Si quieres ser feliz a estas diez heladerías del centro de Cádiz tendrás que ir

Un paseo al atardecer por el Campo del Sur, disfrutando de unas vistas increíbles de la Catedral de Cádiz y sin perder de vista el horizonte más azul del Atlántico. Y, cómo no, con helado en mano, ¿no te parece un planazo? Cádiz es la niña bonita del verano, no solo por sus magníficas playas, también por su oferta cultural e histórica y, cómo no, su excelente gastronomía.

El helado es sinónimo del disfrute de las tardes veraniegas y del postre después de una cena en cualquier bar o restaurante. Es el acompañante perfecto para esas noches de verano en las que apetece disfrutar de un sinfín de sabores que ni siquiera caben en el imaginario de los amantes de los helados. Así que, si este verano vas a estar por el centro de Cádiz, acompaña tu visita con el mejor sabor refrescante.