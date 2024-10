El pueblo de Cádiz que celebra la primera edición de este festival entre culturas

Este viernes 11 y sábado 12 de octubre se celebra en la Sierra de Cádiz un festival en el que podrás disfrutar de una experiencia musical multicultural. Se trata de la primera edición del 'Hi! Olvera Nations Fest', un festival entre culturas que se celebra en Olvera, para poner en valor las culturas de diferentes países. El escenario escogido para este festival es la Plaza de Andalucía, donde varios grupos ofrecerán una diversa y ecléctica propuesta musical: del funky senegalés, a los gaiteros escoceses, pasando por electro-cumbia y jazz colombiano.

Pero la música no será la única protagonista del primer 'Hi! Olvera Nations Fest', también habrá diez puestos de artesanía en la calle Lana, y en la calle Mercado, habrá dos food trucks para que el público pueda disfrutar de una varieda gastronomía. Y, por si no fuera poco, habrá otro escenario programado es el patio de la UNED, que será sede del taller de remezcla colectiva y actividades. Así que si no quieres perderte ni un detalle de este festival que comienza este viernes, toma nota del programa musical que habrá hasta el sábado.

Viernes 11 de octubre

17:00 horas DJ Gome (en Plaza Andalucía)

18:30, Andrés Roldán (en Plaza Andalucía)

20:00, DJ Gome (en Plaza Andalucía)

20:30, Proyecto Jazz Colombia (en la calle Mercado)

22:00, Ninki Nanka (en la calle Mercado)

Sábado 12 de octubre