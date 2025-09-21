Dos planes en uno: visita este mercado artesanal rodeado de naturaleza y haz una ruta de senderismo en este mágico rincón de Vejer

Después del verano, los domingos comienzan a vivirse de manera diferente. En esta ocasión, te traemos doble plan sin salir del mismo lugar. La pedanía de Vejer de la Frontera, Santa Lucía, es el rincón perfecto para desconectar en un entorno de calma y rodeado de naturaleza. Más aún si lo puedes combinar visitando su mercado de artesanía local cada domingo a partir del 21 de septiembre.

Su horario es de 10:30 a 14:30 horas, por lo que podrás disfrutar antes o después de una ruta de senderismo en este lugar conocido como el paraje de los Molinos y así visitar el acueducto romano de Santa Lucía y sus antiguos molinos, mientras estás en contacto con la naturaleza.

El mercado de artesanía local en Santa Lucía es un espacio repleto de creatividad e imaginación, donde podrás encontrar piezas únicas, productos locales originales y artesanía hecha a mano creada con amor y dedicación.

Ruta de los Molinos de Santa Lucía

Aprovechando la visita al mercado de artesanía podrás sumergirte en esta fantástica ruta de senderismo donde el agua es protagonista. La Guía de turismo de Vejer indica que el punto de partida es el propio núcleo rural de Santa Lucía. Después de dejar el coche allí, cerca de la Iglesia, caminaremos unos metros hacia arriba y nos dirigimos al primer desvío a la izquierda que nos encontramos. Allí nos recibirá una primera cascada de agua junto al molino El Hoyo — una estampa de fábula —.

Gracias al manantial de la Muela, las cascadas de agua en Santa Lucía son sensacionales. Para ver el siguiente molino, El Miraflores, debemos retroceder de nuevo por la pasarela de madera y seguimos por la derecha a través de un pequeño sendero y escalones que nos ayudarán a subir para llegar hasta este molino de agua.

Si seguimos subiendo por el camino de los antiguos molinos de agua del Duque llegaremos a un mirador donde se divisan unas vistas impresionantes de Vejer de la Frontera y de sus huertas y campos de cultivo. Una vez que llegamos hasta los depósitos de agua y ya situados prácticamente en el núcleo rural de La Muela hay que seguir andando bordeando la cantera hasta alcanzar el cruce de Verdecabras donde la ruta continúa desviándonos por la derecha para regresar de nuevo al lugar del cual partimos, los molinos de Santa Lucía.