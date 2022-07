Siete planes para comer con vistas en Cádiz

Cádiz es gastronomía, y en concreto, gastronomía de la buena con productos locales de primera calidad, cocina excelente y galardonada, y unas vistas para quedarte prendado del sur. Y si lo maridamos todo, tenemos unos lugares increíbles para probar la cocina de la provincia prácticamente a pie de playa. Ten en cuenta estos restaurantes de la provincia de Cádiz para disfrutar de unas vistas increíbles con la barriga llena.

El Alférez

Ubicado en un paisaje dominado por las cálidas y cristalinas aguas de El Palmar (Vejer de la Frontera), este restaurante se define como "un pequeño universo marino que se ha convertido en referente de quienes rinden culto a esa gastronomía, tradicional e innovadora, que se construye con mimo y maestría a partir de productos (pescados y mariscos) que marcan la diferencia".

Azúcar de Cuba

Este beach bar de Rota es mucho más que un chiringuito de playa. Con una oferta compuesta por platos mediterráneos y cubanos y una completísima carta de cócteles y cafés, a quién no le apetece quedarse contemplando la belleza de la naturaleza rodeado de comida rica.

Feduchy

Ubicado en Conil de la Frontera, es difícil encontrar en Feduchy alguna opción que no nos enamore -y no solo por las vistas-. Con opciones veganas, vegetarianas o para celíacos, no existe excusa para no disfrutar de sus maravillosas vistas al mar mientras degustamos unos deliciosos platos.

Doña Calma

En este gastrobar de Sanlúcar de Barrameda busca aportar a sus clientes una experiencia gastronómica uniendo las tradiciones marineras del lugar y las tendencias actuales en cuanto a gastronomía y decoración. Y el resultado es muy bueno.

Mojama Beach

Ubicado en la Playa de La Barrosa de Chiclana, Mojama Beach es todo lo que podemos esperar de un chiringuito de playa y más. Se trata del sitio ideal desde donde contemplar el atardecer disfrutando de una cerveza bien fresquita o con una cena de lo más apetecible.

AWA Beach Club

Situado en la Playa de Regla de Chipiona, este restaurante que se niega a perder la esencia de chiringuito nos ofrece unas vistas increíbles ante la atenta mirada del faro y una oferta gastronómica que va desde los platos más tradicionales de la tierra hasta las recetas más representativas de otras partes del mundo.

El Huerto

Ubicado en la playa de Fontanilla de Conil de la Frontera, este restaurante junto al mar tiene como especialidad el atún rojo. Encuentra en El Huerto mil y una forma de disfrutar de este ingrediente del mar con la máxima calidad y sabor.