Planazo para este fin de semana en Chiclana: juega a los mejores videojuegos de Play Station, Nintendo Switch y mucho más gratis

El Centro de Iniciativas Juveniles Box y el Hub Digital acogerán la tercera edición del Chiclana Gaming Fest este fin de semana. De esta forma, este sábado, 7 de marzo, y domingo, 8 de marzo, los amantes de los videojuegos podrán disfrutar de numerosas actividades completamente gratuitas.

El evento contará con una zona de consolas de última generación (PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch), experiencias de realidad virtual y un simulador de conducción para poner a prueba los reflejos al volante. Además,también se habilitará una Zona Gaming PC, equipada con ordenadores de alto rendimiento, ideales para disfrutar de los mejores títulos multijugador y competitivos, estando previsto el desarrollo de charlas y talleres.

Hay que destacar que el Chiclana Gaming Fest III se desarrollará el sábado de 11.00 a 21.00 horas y el domingo de 11.00 a 20.00 horas, mientras que la entrada es libre durante las dos jornadas hasta completar aforo.

El delegado municipal de Juventud, Fede Díaz, ha recordado que la entrada a este evento “será totalmente gratuita”, destacando que se trata de una iniciativa dirigida a todas las edades. Además, ha reseñado que esta actividad atrae a jóvenes de toda la provincia y ha animado a toda la ciudadanía a acudir a esta cita para todos los públicos.

Programación

El sábado la primera actividad dará comienzo a las 12.00 horas y será el Torneo Lol. A esa misma hora empezará el Montaje PC Gaming, mientras que a las 13.30 horas está previso el Quiz Música. A las 15.00 horas arrancará el taller de Impresión 3D, a las 15.30 horas será el turno del Torneo FC, a las 17.00 horas se iniciará el Custom PC Gaming, a las 17.30 horas comenzará el Torneo Beat Saber, a las 19.00 horas será el turno del Torneo Fall Guys y a las 20.00 horas arrancará el Torneo Mortal Kombat.

Ya el domingo, a las 11.30 hora empezarán el Torneo Valorant y la charla PC y Consolas, a las 13.30 horas será el turno de Quiz Música y a las 15.00 horas empezarán el Torneo Mario Kart y la charla IA. Además, a las 17.00 horas darán comienzo el Torneo Street Fighter y la charla de Diseño Audiovisual, a las 19.00 horas será el Torneo Rocket League y la entrega de premios está prevista a las 20.00 horas.