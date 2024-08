Las mejores vibras de la última semana de agosto en la ‘California’ de Cádiz: surf, música en directo y mercadillos artesanales

La cuenta atrás para despedir agosto ha comenzado y la melancolía comienza a hacer acto de presencia en los corazones de los amantes del verano. Pero que no cunda el pánico, esto no quiere decir que tengamos que despedir el verano, puesto que hasta el 22 de septiembre aún queda tiempo para disfrutar de él. Así que, si eres de los que prefiere disfrutar de las playas de Cádiz por estas fechas, en las que hay menos masificación, toma nota de la siguiente recomendación.

No es la primera vez que comparan a Cádiz con la California de Andalucía. Todo aquel que visita el litoral gaditano asegura que las vibras son prácticamente hermanas gemelas. Olas, surf, música en directo, buen ambiente y playas paradisíacas donde desconectar del estrés. Esto es lo que podrás encontrar en la playa de El Palmar de Vejer, considerada la meca del surf en Cádiz.

Aquí circulan furgonetas camperizadas y surferos en bicicleta o skate tomándose con tranquilidad su jornada de playa en busca de las mejores olas. Aunque el verano no sea sinónimo de grandes olas en la costa gaditana, en este enclave siempre podrás disfrutar de algún que otro baño que te dejará buenas sensaciones.

Lo que era una zona rural, es hoy un pequeño núcleo de población donde han comenzado a proliferar chiringuitos con conciertos en directo, escuelas de surf, mercadillos artesanales y tiendas de ropa y artesanía. Todo a pie de playa, por lo que podrás andar descalzo y combinar tus baños en el mar, con tomarte algo al atardecer. Que, por cierto, son uno de los mejores de la costa de Cádiz.

Para esta última semana de agosto la fiesta continuará en Papaya Playa: Rumba Canalla (lunes 26), Funk You (martes 27), Castizo Club (miércoles 28), Batanero (jueves 29), Calaveramot (viernes 30) y Los Bingueros (sábado 31). También en Valhalla Gastro Beach Club hay fiesta de DJ todos los días, los jueves una Pool Party Fiesta Elements by G. Zamora y los domingos son de Carlos Jean en este mismo lugar. En cuanto al resto de locales, como El Dorado, Buena Vida, La isla del Palmar, La Torre de El Palmar, Havanita, etc. van anunciando en sus redes sociales la programación semanal.

En cuanto a las escuelas de surf, podrás encontrar numerosas academias donde alquilar tu material deportivo o contratar cursos de iniciación. Algunas como 9 Pies Surf, Homies, A-Frame Surf & Yoga Camp, Big Wave Surf, O’ Neill Surf Academy o Surf Club El Palmar, entre otras, ofrecen las mejores sensaciones sobre las olas en estos días de verano para crear momentos inolvidables. Así que no dejes para más adelante la oportunidad de disfrutar de este mágico lugar de la costa de Vejer.