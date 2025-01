De las mejores tartas de queso de Cádiz a unos deliciosos roscones de Reyes: Esta cafetería es un imprescindible para merendar en Conil

Si cuando estás enamorado sientes ‘Mariposas en la barriga’, quizás cuando descubras esta coqueta cafetería caerás rendido a los placeres más golosos. En las tardes de invierno, merendar en una cafetería es un planazo, y más donde las tartas de queso son las grandes protagonistas.

En esta ocasión te recomendaremos un plan muy ‘gourmet’ en Conil. Aquí se encuentra el pequeño establecimiento ‘Mariposas en la Barriga’, un lugar muy conocido por la fama de su gran variedad de tartas de queso. De hecho, se consideran el primer obrador de tartas de queso en la provincia de Cádiz.

En sus redes sociales ya cuentan con más de 66.000 seguidores. Y, no es para menos. Sus suculentas y dulces creaciones no dejan indiferente a nadie. Cada fotografía o vídeo publicado sobre sus tartas de queso despierta el interés de los usuarios de esta red social, generando miles de me gusta.

Aunque su gran fama le llega por sus tartas de queso, estas navidades han ido más allá con la elaboración de los roscones de Reyes, en colaboración con Daniel Ramos, de La Cremita (Chiclana). De esta manera, en esta cafetería situada en la calle Arrumbadores, podrás saborear estos dulces tan típicos del Día de Reyes de sabores como Nutella, Pistacho y chocolate blanco, Kinder o dulce de leche, entre otros.

Según han informado en sus redes sociales, estos roscones de Reyes son unidades limitadas y se hacen previo encargo. Además, durante las Navidades se han vendido por porciones, al igual que las tartas de queso.

Este establecimiento también sirve desayunos y los días de apertura son de miércoles a domingo. En cuanto a este lunes 6 y martes, 7 de diciembre, permanecerán cerrados por descanso del Día de Reyes, pero este miércoles podrás disfrutar de este goloso plan en esta coqueta cafetería de Conil.