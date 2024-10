Los mejores langostinos del mundo se comen en este restaurante de Sanlúcar, según ‘The Guardian’

Hablar de Sanlúcar de Barrameda es hablar de gastronomía. La que fuera Capital Gastronómica 2022 se ha posicionado en el puesto 37 de una guía gastronómica elaborada por el prestigioso periódico inglés ‘The Guardian’. Este medio británico ha elaborado un ranking internacional con las 50 mejores comidas del mundo y dónde comerlas (The 50 best things to eat in the world, and where to eat them), fijándose en este municipio de la costa noroeste de Cádiz.

El manjar que ha destacado de Sanlúcar de Barrameda, considerándolo como el mejor del mundo, han sido los langostinos. Restaurante Casa Bigote ha sido elegido por The Guardian como “Best place to eat prawns”, resaltando incluso el logo de este emblemático restaurante de Bajo de Guía que es este producto típico de la zona.

Según informa la guía gastronómica “obtienen el marisco de pequeños barcos que venden durante el día”. Sobre el producto, aquí “sirven las gambas y langostinos locales de Sanlúcar, que es suave y dulce”.

Casa Bigote, peregrinación para los amantes del marisco

Esta taberna típica marinera abrió sus puertas en 1951 de la mano del patriarca de la Familia Bigote, Fernando Bigote. La segunda generación de la saga, Fernando y Paco Bigote, decide en 1969 renovar la esencia de la taberna, introduciendo tapas y guisos marineros tradicionales. Actualmente la tercera generación ha mantenido la taberna original, pero con nuevas propuestas en su carta, donde el sabor y la calidad del producto prevalece y se fusiona con unas excelentes vistas al Coto de Doñana.

Los langostinos de Sanlúcar que se sirven en este establecimiento son de los más famosos de la localidad. De hecho, recientemente han sido protagonistas de ‘Un país para viajárselo’, de La Sexta por su extraordinario sabor. Un plato exquisito que si lo acompañas de una copa de manzanilla supondrá la guinda del pastel.