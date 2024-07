Los mejores beach clubs de la costa de Cádiz para ver en directo la final de la Eurocopa y disfrutar de un tardeo único

Este domingo 14 de julio a las 21:00 horas, bares, restaurantes, pubs y beach clubs de la provincia de Cádiz desplegarán sus pantallas para vivir en directo la final de la Eurocopa 2024. Una oportunidad única para disfrutar del mejor tardeo durante el atardecer y, si tienes esa opción, ¿por qué no vivirla en un lugar lleno de encanto? No importa si eres aficionado al deporte o no, este domingo podrás sentir la afición en lugares tan especiales como los beach clubs de la costa de Cádiz.

Estos templos de la buena vida, el buen comer y de la diversión ofrecerán a sus asistentes la oportunidad de ver en directo el partido final de la Eurocopa que enfrenta a España con Inglaterra. Así que si quieres vivirla de manera diferente, te recomendamos hacerlo en algunos de los mejores beach clubs de la costa gaditana. Enclaves paradísiacos repartidos por el litoral que cuentan con zona de restaurante, camas balinesas, buena música, oferta de cócteles, piscina y un atardecer de película. ¿Te lo vas a perder?