El mejor vino blanco de España es de Cádiz y cuesta menos de siete euros

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo tiene muy claro y ha elegido cuál es el mejor vino blanco joven de calidad. Para ello ha realizado un análisis comparativo de 31 vinos blancos jóvenes de la añada 2023 que se venden en supermercados. En total, están representadas 15 Denominaciones de Origen y 2 Vinos de la Tierra.

Un vino blanco joven es el acompañamiento ideal para pescados y mariscos, quesos suaves, embutidos cocidos, ensaladas de legumbres, sopas y cremas… Son muchos los platos con los que marida, por lo que su precio también es importante. De hecho, con esta clasificación podrás disfrutar de un vino blanco joven de excelente calidad por menos de 7 euros y disponible en los supermercados.

Según el análisis realizado por la OCU, Barbadillo Blanco 2023 ha sido el vino estrella de este 2024 por la Organización de Consumidores y Usuarios. Este vino de la tierra de Cádiz ha superado las pruebas realizadas en los laboratorios de esta organización española, superando con creces la calidad, los análisis completos, el precio y las catas comparativas a otras marcas más costosas y reconocidas en años anteriores. Este Barbadillo Blanco 2023 tiene una relación calidad-precio excelente y puede encontrarse en supermercados y tienda online de Barbadillo.

“Suave, completo, versátil y elegante y con ese punto de salinidad tan singular y atractivo. Así es el nuevo Barbadillo Blanco, ahora depurado con una finura y un instinto más vivo y transparente”, lo definen desde Bodegas Barbadillo, una firma bodeguera de Sanlúcar de Barrameda considerada como una de las mejores del mundo.

Los resultados finales obtenidos por la OCU determinaron que el vino blanco Barbadillo 2023, de la bodega sanluqueña del mismo nombre, se ha llevado el premio a mejor vino de calidad/precio con muy buenas notas en el análisis de composición, en la cata y que, tiene un precio de menos de 5 euros en su tienda online. El informe también refleja otras menciones especiales como los vinos Terras Gauda y Martín Codax (D. O. Rías Baixas), el Marqués de Riscal eco (D.O. Rueda), Enato (D.O. Somontano) y el Raimat eco (D.O. Costers del Segre).