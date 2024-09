María Lo, ganadora de ‘MasterChef 10’, visita «la mejor heladería de Chiclana»

Los helados, al igual que sucede con los colores, varían en función de los gustos personales de cada uno. Los hay de mil sabores, texturas y, también formas, puesto que no es lo mismo disfrutarlos en una tarrina, copa o galleta. Y como no hay un verano sin helado, cada cual tiene su heladería predilecta a la que no puede faltar en cada época estival.

En el caso de la ganadora de ‘MasterChef 10’, María Lo, tiene bastante claro cuál es su favorita. Aprovechando unos días de descanso en su tierra natal, Chiclana de la Frontera, la cocinera ha compartido en sus redes sociales algunos de los momentos más personales de su álbum vacacional de este verano. Entre atardeceres, ratitos en la playa y momentos con amigos, la ganadora de 'MasterChef 10' ha confesado que «homenajes al paladar tampoco me han faltado».

Uno de los lugares a los que no ha podido resistirse ha sido a la Heladería SoleLuna. A través de las redes sociales de este establecimiento hemos podido ver a la chef visitando esta reconocida heladería situada a escasos metros de la playa de La Barrosa, como así lo hiciera la cantante Aitana meses atrás. «La mejor heladería ever en Chiclana», ha respondido en sus stories a la publicación del establecimiento.

Heladería SoleLuna

Esta heladería italiana abrió sus puertas en 1999 y es pionera en la zona por ofrecer helados artesanos a diario. Se caracteriza por elaborar e innovar en sabores diferentes cada día, sorprendiendo a sus clientes con sus nuevas creaciones artesanales. Su cremosidad y el sabor único que tienen estos helados lo hacen diferente al resto.

Además de los helados, este establecimiento también ofrece crepes y waffels elaborados artesanalmente y con ingredientes frescos. 25 años acompañando a chiclaneros y turistas cada verano para que puedan disfrutar de un sabor incomparable.